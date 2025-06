Filippo Bisciglia: età, dove vive, la lite con Maria De Filippi, la compagna Pamela, malattia

Filippo Bisciglia è prossimo a tornare alla conduzione di Temptation Island, reality dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi, che ha conquistato record d’ascolti impressionanti. Bisciglia ha debuttato in tv come concorrente del Grande Fratello 2006, il format all’epoca molto popolare gli ha aperto le porte della tv e rendendolo un personaggio accreditato. In passato ha partecipato anche a Tale e quale show dimostrando anche di avere delle doti eccellenti come showman. Da 15 anni è legato a Pamela Camassa, showgirl e ex concorrente de L’Isola dei famosi, e tra i due i legame è stabile e sincero.

Nato a Roma a nel 1976, Filippo è molto legato alla sua famiglia: sia i genitori che la sorella sono molto premurosi con lui anche oggi che è adulto. Un atteggiamento originato dal fatto che quando era piccolo Bisciglia ha avuto una patologia che lo ha limitato nei movimenti per un lungo periodo. Tra l’infanzia e l’adolescenza gli è stata diagnosticato il l Morbo di Perthes (Legg-Calvé-Perthes), un morbo che colpisce l’anca. La malattia non gli ha impedito di studiare e diplomarsi all’istituto alberghiero, e di giocare a tennis, sua grande passione. Lo ha praticato anche in forma agonistica.

Nel 2006 è entrato nella casa del Grande Fratello e intraprende il suo percorso televisivo. In quel periodo era legato a Flora Canto, oggi moglie di Brignano, ma la relazione non ha un seguito perché nella casa ha una storia con Simona Salvemini, Una relazione vissuta sotto i riflettori che ha appassionato i fan del reality di Cinecittà. Il flirt finisce dopo poco l’uscita dalla casa. L’anno successivo Filippo conosce Pamela Camassa, che inizialmente esita a cedere al suo corteggiamento. La showgirl non si fida di lui e delle sue apparenti buone intenzioni. Oggi dopo tanti anni sono ancora insieme, non sono interessati al matrimonio, ma vorrebbero avere dei bambini. In diverse occasioni Bisciglia ha parlato proprio del suo desiderio di paternità.

Filippo Bisciglia, carriera e la discussione con Maria De Filippi

Dopo Il Grande Fratello, Filippo Bisciglia si è conquistato il titolo di personaggio tv. Ha infatti partecipato a programmi come Il candidato di Marco Liorni, Distraction di Teo Mammuccari e Punto su di te! con Elisa Isoardi. Inoltre la sua passione per il canto lo ha portato direttamente nello studio di Tale e Quale Show e poi nel cast di Amici Celebrities: dove rivela un talento inaspettato. Ed è grazie a Maria De Filippi che conquista una popolarità non indifferente: nel 2014 la conduttrice gli affida il timone di Temptation Island.

In breve diventa il punto di riferimento del programma dei sentimenti, narratore del vissuto delle coppie concorrenti. Per il numeroso pubblico del reality lui è l’unico conduttore possibile, nessuno può prendere il suo posto. Nonostante il rapporto di stima reciproca esistente tra Maria e Filippo i due in passato hanno avuto un lite decisamente accesa. Nel corso di Amici Celebrities 2019, l’ex gieffino ha accusato la conduttrice e gli autori che le sue esibizioni erano più corte degli altri concorrenti. Affermazioni che hanno irritato la regina della tv. Il confronto fra i due è stato accesso, ma si è poi risolto con tanto di scuse del conduttore.

Che cos’è il Morbo di Perthes (Legg-Calvé-Perthes): la patologia avuta da Bisciglia

Il Morbo di Perthes (Legg-Calvé-Perthes) è una patologia che colpisce prevalentemente i bambini dai 3 ai 12 anni ed è dovuta alla scarsa irrorazione sanguigna della placca di crescita del femore accanto all’articolazione dell’anca. Procura diversi sintomi tra cui alcuni dolori ache limitano i movimenti e la difficoltà a camminare.

Se viene diagnosticata precocemente è guaribile e la maggior parte dei bambini recuperano appieno le funzionalità motorie dell’anca. Nei casi più gravi possono verificarsi complicazioni come la coxartrosi (artrite dell’anca). E’ inoltre una malattia che si presenta soprattutto nei maschi.