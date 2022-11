Ex On the Beach Italia 4: su Paramount+ torna il dating show condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ex On the Beach Italia 4, la versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle, debutta, oggi, in esclusiva, su Paramount+.

Ex on the beach Italia 4: quando e dove va in onda

L’attesissima nuova edizione del dating show è disponibile su Paramount+ ogni mercoledì, a partire da oggi 30 novembre 2022, con due nuovi episodi a settimana.

Ex On the beach Italia 4: la villa

I concorrenti sono pronti a mettersi in gioco per un’avventura incredibile su una nuova meravigliosa isola colombiana, Tierra Bomba, al largo della costa di Cartagena de Indias. Anche quest’anno, non mancherà inoltre l’iconico “tablet del terrore”, che costringerà tutti i partecipanti a prendere decisioni improvvise, o a intraprendere nuove missioni e penitenze.

Soprattutto, questa sarà una stagione all’insegna della fluidità: i protagonisti ci mostreranno con estrema naturalezza un bisogno di libertà che coincide con l’assecondare i propri sentimenti, lontani da ogni tipo di condizionamento o etichetta. Un vero e proprio trionfo per l’amore libero!

Ex on the Beach Italia 4: i conduttori

Alla guida del racconto dei nuovi dieci episodi si riconfermano gli amatissimi (e innamoratissimi) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ex on the beach Italia 4: i concorrenti

I concorrenti sono:

Eleonora Garrioli , romana di 24 anni, professione hostess

, romana di 24 anni, professione hostess Valentina della Valle, giovanissima tattoo artist di 22 anni

giovanissima tattoo artist di 22 anni Alessandra Destefanis, modella di 26 anni

modella di 26 anni La rapper fiorentina Camilla Natali , 24 anni

, 24 anni L’imprenditore bolognese Matteo Cavalieri

Danilo Scorca, di Bari, anni 29

di Bari, anni 29 Manuel Rossato , barista di 23 anni da Verona

, barista di 23 anni da Verona Antonio Latella, food blogger romano

food blogger romano

Ex on the beach italia 4: i social

La serie si può seguire sulle piattaforme social ufficiali di Paramount+: Facebook, Youtube, Instagram e Twitter. Ogni episodio si può commentare utilizzando l’hashtag #ExOnTheBeachITA.

Inoltre, sulle piattaforme social di MTV Italia potrai vedere anticipazioni degli episodi della quarta stagione su Paramount+, ma anche contenuti video esclusivi come il racconto del viaggio dei partecipanti fino all’ingresso nella villa e interviste esclusive dietro le quinte, per scoprire segreti e curiosità dei protagonisti di questa edizione: Facebook, Instagram, TikTok Twitter e YouTube.