Volete occuparvi di gossip senza ‘sporcarvi le mani’? Volete occuparvi di gossip pur non sapendo nulla di gossip? Volete occuparvi di gossip pur non avendo in mano scoop dell’ultimo secondo o rivelazioni eclatanti? Sì, se po’ fa’. Basta parlare della Casa Reale inglese e il gioco è fatto. Come fanno a Estate in diretta.

Un pozzo senza fondo, una marea di notizie da usare e riutilizzare e la possibilità di coprire ore e ore di programma senza dire concretamente nulla.

La pratica in tv è diffusissima. Tenete conto che fino a tre lustri fa persino i telegiornali aprivano una finestra sui corrispondenti dall’Inghilterra solo per interessarsi degli Windsor. Poi gli attentati di Londra del 2005, la Brexit e il covid hanno stravolto le priorità.

Chi sembra essere rimasta ancorata a quell’epoca è la trasmissione pomeridiana condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua che ha un chiodo fisso, letteralmente. Poche le volte in cui la Royal House viene chiamata in causa per un motivo valido, innumerevoli le occasioni – al contrario – nelle quali sembra svolgere il mero ruolo di tappabuchi.

Lo spazio dedicato è in genere incluso nel primo blocco, il più leggero. Ad intervenire nel salotto quasi sempre gli stessi opinionisti. Da Charlie Gnocchi a Rosaria Renna, passando per Ilaria Grillini, Silvana Giacobini, Marisela Federici e Candida Morvillo.

Pronti via, il 30 giugno ci si domanda se Meghan sia un problema per la Casa Reale e se Lady D sia stata la principessa più amata. Quesiti inediti, mai posti al pubblico.

Ventiquattr’ore dopo è la volta dell’inaugurazione della statua di Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni: “Mi dovete commentare il rapporto tra i due fratelli”, chiede Semprini. Il 5 luglio di nuovo occhi puntati su Harry con il racconto di quando venne a Roma a giocare a polo. Un dibattito rapidamente archiviato, visto che quella puntata sarebbe stata scossa dalla notizia della morte di Raffaella Carrà.

Il 14 rieccoci. L’Italia è campione d’Europa e, manco a dirlo, il focus è tutto per la delusione in tribuna di William, Kate e del principino George. Una settimana dopo riflettori di nuovo accesi per i 74 anni di Camilla, mentre il 26 sono le nozze italiane della nipote di Lady D a generare scalpore.

Il 29 luglio è il quarantesimo anniversario delle nozze tra Carlo e Diana. Matrimonio in seguito naufragato, ma non vuoi ugualmente dedicare una buona mezz’ora all’evento, rispolverando l’ennesimo dibattito sul triangolo tra Diana, Carlo e Camilla?

Ad agosto la musica cambia? Certo che no. Meghan Markle compie 40 anni e mercoledì 4 i sottopancia mutano alla velocità della luce: “Party californiano per Meghan”, “Meghan, un compleanno sobrio”, “Il passato di Meghan”, “Il primo appuntamento di Harry e Meghan”.

Si continua il 5 (“Meghan festeggia 40 anni”, “Megan e il mistero della festa”, “Quanto valgono Meghan ed Harry?”, “Lo spettacolare matrimonio dei Sussex”) e il 9 (“Harry e i suoi tormenti”, “Harry e il rapporto col padre Carlo“).

Presente e passato, attualità (poca) e minestra riscaldatissima. Estate in diretta raschia il pentolone più che può e giovedì 12 agosto è pure in vena di suggestioni: “Meghan punta alla Casa Bianca?”. Per tornare rapidamente agli ever-green: “Meghan e Kate, due stili diversi”, “Lady Diana e i look criticati”, “I mille look di Meghan”, “Meghan, un compleanno sottotono” e “Meghan come Wallis Simpson”.

Il nulla che diventa chiacchiericcio. O meglio, il chiacchiericcio che non porta assolutamente a nulla.