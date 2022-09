Emigratis 2022: streaming, nuove puntate, Pio e Amedeo

Emigratis è la trasmissione condotta dal duo comico Pio (Pio d’Antini) e Amedeo (Amedeo Grieco) giunta alla quarta edizione ed avrà per sottotiolo “La resa dei conti”. Per tre stagioni la trasmissione è andata in onda in prima serata su Italia 1, la quarta viene trasmessa su Canale 5.

Cosa è Emigratis

Pio e Amedeo decidono di andare in vacanza nelle mete più gettonate del Mondo. Dalle spiagge di Ibiza e Formentera sino a Parigi e New York, Amsterdam, Los Angeles, Abu Dhabi. I due comici si ambientano nelle grandi città con i loro modi di fare estroversi, volutamente provocatori e menefreghisti.

Costruendo situazioni al limite del trash, tentano di trascorrere le vacanze ‘a scrocco’ incontrando personaggi celebri dello spettacolo, dello sport e non solo.

Il tutto raccontato dalla voce fuoricampo dell’attore e doppiatore Francesco Pannofino.

Nel corso delle scorse edizioni tra le ‘vittime’ vip: la showgirl Aida Yespica, la conduttrice Elena Santarlelli, gli ex calciatori Javier Zanetti, Didier Drogba, il presentatore Paolo Bonolis, il cantante Fausto Leali e ancora Al Bano e Romina Power, i ragazzi de Il volo, Elisabetta Canalis, Claudio Baglioni, Stephan El Shaarawy, Giovanni Malagò, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Luca Cordero di Montezemolo, Andrea Iannone e Belen Rodriguez.

Alcuni di loro saranno nuovamente travolti dai due comici.

In questa edizione ci sarà un unico filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”. Le grandi mete toccate saranno Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi.

Quando va in onda Emigratis?

La quarta stagione va in onda su Canale 5 dal 28 settembre 2022. L’ultima puntata viene trasmessa il 19 ottobre.

Emigratis puntate

Le puntate della quarta stagione saranno quattro.

Emigratis puntata 28 settembre 2022

Nella prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Flavio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e Mike Tyson che sarà presente per tutte e quattro le puntate.

Emigratis streaming

Il programma si può seguire su Canale 5 in HD, da web sul sito Mediaset Infinity (o app Mediaset Infinity) nella sezione dirette ogni mercoledì in prima serata, oppure on demand sullo stesso sito, una volta conclusa la messa in onda della puntata.