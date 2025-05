Elisabetta Gregoraci è da poco tornata in onda con Audiscion, dall’ex marito Flavio Briatore al figlio Nathan Falco: tutto su di lei.

Elisabetta Gregoraci: età, dove vive, studi, ex Briatore, figlio Nathan. Tutto sulla conduttrice di Audiscion

Elisabetta Gregoraci è una show girl di successo, ha 45 anni ed ha un unico figlio, avuto da Flavio Briatore, che si chiama Nathan Falco. Calabrese doc, è molto legata alla sua terra d’origine e torna a Soverato a trovare la famiglia tutte le volte che può. Lunedì 5 maggio è tornata in televisione con il programma Audiscion, in onda su Rai 2, al fianco del duo comico Gigi e Ross, con cui ormai collabora da anni.

Dal matrimonio con Flavio Briatore, terminato qualche anno fa, fino al figlio Nathan Falco che ormai non vive più con lei, tutto quello che si deve sapere sulla conduttrice Rai. Dagli studi fatti, fino alla casa meravigliosa in cui vive fuori dall’Italia.

Elisabetta Gregoraci, dove vive e cosa ha studiato l’ex moglie di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una show girl di successo e conduttrice ormai affermata della televisione italiana, al momento lavora in Rai e ha da poco iniziato una nuova avventura televisiva con la conduzione del programma Audiscion al fianco di Gigi e Ross. Calabrese doc, non vive a Soverato da tantissimi anni. Nel 2008 si è sposata con Flavio Briatore e, nonostante il matrimonio sia naufragato, oggi conserva uno splendido rapporto con il noto imprenditore ed è praticamente la sua vicina di casa.

La Gregoraci, infatti, è rimasta a vivere a Monte Carlo dove Briatore ha una casa meravigliosa. Qui la show girl ha un grande attico con una terrazza che affaccia sul mare. Fino a qualche tempo fa viveva in questo appartamento con il figlio Nathan Falco, che si divideva tra casa della madre e del padre. Il ragazzo adesso si è trasferito in Svizzera dove frequenta uno dei collegi più prestigiosi al mondo. Proprio recentemente la Gregoraci ha raccontato che le manca moltissimo il figlio e quando ha voglia di vederlo vola da lui anche solo per cenare assieme.

La show girl non ha proseguito gli studi dopo il diploma in Ragioneria, ma a Roma ha conseguito il diploma di danza classica. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza, aggiudicandosi anche il premio di Miss Sorriso a Miss Italia. Nel corso della sua carriera in televisione ha partecipato a tanti programmi televisivi, tra cui anche il Grande Fratello. Al momento è una conduttrice della Rai, impegnata con il nuovo programma Audiscion assieme a Gigi e Ross.

Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha una forma fisica straordinaria, la show girl ha un corpo statuario che non ha nulla da invidiare a colleghe molto più giovani di lei. La conduttrice non ha mai nascosto di essere una amante dello sport e, nonostante ci sia lo zampino di madre natura, la sua forma fisica è anche il risultato di una costante attività fisica e una precisa alimentazione, anche se di tanto in tanto si concede qualche sgarro, si definisce infatti, molto golosa e amante della cioccolata. La sua vita è stata segnata dalla perdita della madre, deceduta a causa di un brutto male, un lutto da cui ha faticato a riprendersi.

Anche se il matrimonio con Flavio Briatore è finito anni fa, lei e l’imprenditore si definiscono ancora una famiglia. Sono legatissimi e trascorrono anche assieme le vacanze, entrambi dicono sempre di volersi un grande bene. La show girl parlando della fine della relazione con Giulio Fratini, ha spiegato di non aver mai incontrato nessuno nella sua vita come Briatore, dimostrando ancora una volta quanto oggi sia solido il loro legame.