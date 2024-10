Eleonora Cecere lascia il Grande Fratello 2024

Dopo dieci puntate, Eleonora Cecere lascia la casa del ‘Grande Fratello 2024’. L’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ ha accolto la richiesta del marito Luigi di occuparsi della sua famiglia (“Hanno bisogno di me”). Le sue due compagne d’avventura, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, proseguono l’avventura nel reality di Canale 5:

“Non avrei mai potuto essere qui per dirti questo ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non riesci a capire quanto è importante questa famiglia. Abbiamo investito su questo futuro, sei una parte di me… Se manchi tu è un problema, da solo non ce la faccio”.

Poco prima del suo nuovo ingresso, l’uomo ha rivolto alla donna della sua vita una lettera con un chiaro messaggio:

“Il Grande Fratello era un tuo sogno, una promessa che hai realizzato. Pur sapendo che sarebbe stata dura non ti avrei mai potuto negare questo, ho fatto il tifo per te, ti abbiamo guardata giorno e notte” racconta. “Sei veramente speciale”. “Sento di essere stato un buon padre, di aver fatto il possibile, in questi giorni, e anche di più. Sai che siamo noi 4, non abbiamo aiuti né sostegni, abbiamo sempre fatto tutto insieme, non siamo mai stati più di un giorno senza vederci o sentirci, abbiamo fatto sempre tutto assieme ci manchi troppo, non sai quanto”. E poi chiude con un “Da pugile, ho affrontato tanti avversari. Sai che difficilmente mi arrendo ma, stavolta, la sfida è davvero durissima. Ho lottato con me stesso per scriverti queste parole. Mi manchi troppo, manchi tu, grande, immenso, insostituibile straordinario, unico amore mio”.

All’uscita di Eleonora, poi, Signorini ha voluto scambiare qualche parola con le neo coppia per rassicurarle su quello che è (o meglio non è) accaduto fuori dalla porta rossa del ‘Grande Fratello 2024’:

Pamela: “E’ preoccupazione. Pensiamo che ci sia qualcosa di più serio che non possiamo sapere…”

Ilaria: “E’ inaspettato”