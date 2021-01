Eden – Un pianeta da salvare, anticipazioni prima puntata 9 gennaio 2021

Eden – Un pianeta da salvare in onda stasera alle 21.15 su La7 è la dimostrazione che la rete di proprietà di Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di restare a guardare gli altri. Anche se in onda in quello slot così prestigioso ci saranno Affari tuoi – Viva gli sposi e soprattutto C’è posta per te.

La nuova edizione, condotta come sempre da Licia Colò, dovrà fare i conti naturalmente con la situazione pandemica in corso, ergo difficilmente vedremo la divulgatrice ambientale nuovamente in Scandinavia, Africa o Australia. La Colò tuttavia partirà stasera proprio dall’estero, ma molto più da vicino a noi e precisamente in Slovenia. Avremo l’occasione di ammirare le Grotte di Postumia.

La visione di stalattiti e stalagmiti in terra slava sarà in realtà l’occasione per affrontare un tema che diventerà centrale nei prossimi decenni, ovvero la disponibilità dell’acqua potabile.

Nel corso della prima puntata di Eden – Un pianeta da salvare ci si sposterà successivamente anche nel Gargano, soprannominato “lo sperone d’Italia“. Qui in Puglia, se da un lato avremo modo di conoscere diverse spiagge Bandiera Blu, il rovescio della medaglia ci farà vedere lo spinoso tema delle microdiscariche abusive.

Del programma andranno in onda otto puntate, mentre si sta pensando anche a due speciali. Nel corso di questa edizione si parlerà anche di investimenti green, dell’importanza del chilometro zero e di alcune scoperte scientifiche. La conduttrice è attualmente in onda anche la domenica con Il mondo insieme, trasmesso su Tv2000, la televisione della Conferenza Episcopale Italiana.

La Colò ha dichiarato tuttavia che nonostante la pandemia il 2020 non sia stato un anno completamente da buttare, come riportato da Ansa:

“Qualcosa di buono, però, la pandemia ce l’ha portato, come lo smartworking. Pensate a quante riunioni si sono tenute on line e non di persona, abbattendo viaggi, inquinamento aereo, consumo di energie e materiali. Dimostrando che un uso intelligente delle tecnologie può essere di grande aiuto”.

