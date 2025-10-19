Dramma a Un Posto al Sole: Gianluca nega l’alcolismo, Alfredo in guai seri. Le anticipazioni

Momenti drammatici per Gianluca. Il giovane Palladini in questa stagione – la trentesima per la «Beautiful italiana», la più longeva per distacco tra le soap nostrane – ha fatto ritorno a Napoli, dove fra un tentativo e l’altro di riallacciare rapporti, in primis quello col padre, si trova a fare i conti con i suoi vecchi problemi con l’alcol.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, negli episodi in onda dal 23 al 24 ottobre, Gianluca attraverserà ancora una fase di negazione della sua dipendenza dalla bottiglia. Brutte notizie anche per Alfredo, che finirà per essere convolto in una brutta situazione. Ma ci sarà spazio anche per le altre trame della soap opera ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole, anticipazioni: il dramma di Gianluca con l’alcol, guai seri per Alfredo

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda da venerdì 23 a sabato 24 ottobre, Alfredo dovrà fare i conti con la trama intessuta da Cotugno, malgrado le rassicurazioni ricevute da Guido sul fatto che il vigile non avrebbe cercato di vendicarsi per aver scoperto il suo inganno. Nelle puntate precedenti Alfredo, spinto dal rimorso e dall’affetto per Cotugno, è tornato a casa sua.

Cotugno però, avendo scoperto l’inganno di Alfredo, ha affrontato con durezza il suo maggiordomo. Per Alfredo arriverà l’ora di dimostrare la propria fedeltà al “barone”. Accetterà di trafugare del cibo a Del Bue? Nel frattempo Gianluca terrà nascosta la propria dipendenza dell’alcol. Luca però inizierà a sospettare che ci sia qualcosa che non va per il verso giusto.

Ormai sicuro che il figlio del suo amico Alberto abbia problemi con l’alcol, il dottore di Palazzo Palladini andrà a confidare le sue preoccupazioni a Giulia. Gianluca li riassicurerà entrambi. Basterà a fugare i sospetti? Spazio anche per le altre trame della soap. Eduardo farà fatica a non reagire, costretto a trattenersi davanti alle provocazioni di Peppe.

Per Clara invece arriverà il momento di affrontare una crisi molto profonda. L’avvocato La Rocca, ottenuti finalmente i domiciliari per il suo assistito, cercherà di convincere Ferri ad accettare il patteggiamento. A spalleggiare il legale ci saranno Marina e Filippo. Michele si appresta intanto a tornare a Napoli. Il programma radiofonico condotto dalle gemelle Cirillo sta ormai per concludersi. Ma chi tra Micaela e Manuela è destinata ad affiancare Saviani nella condizione?

Nelle puntate precedenti Rosa ha ceduto alla passione con Damiano e ora si trova nella scomoda situazione di avere un piede in due scarpe, divisa tra il suo ex e Pino. Sta prendendo forma qualcosa che somiglia molto a un triangolo anche tra Rossella, Riccardo e Nunzio. Un inatteso successo professionale ha riacceso l’intesa tra i due ex. Al tempo stesso, però, ha acceso la gelosia in Nunzio.