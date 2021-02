Domenica in e gli ospiti della ventitreesima puntata

E’ uno dei momenti più visti di Domenica in e anche in partenza della ventitreesima puntata questo sarà l’argomento che aprirà la puntata in onda domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino. Il riferimento è lo spazio che lo storico contenitore della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Mara Venier dedica settimanalmente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tanti e autorevoli come sempre gli ospiti invitati da Mara nel suo programma per parlare degli sviluppi della guerra alla pandemia che ha colpito il nostro pianeta.

Anticipiamo come sempre alcuni degli ospiti della prossima puntata di Domenica in partendo proprio dai protagonisti del dibattito dedicato all’emergenza sanitaria. Partiamo dal Senatore eletto nel collegio di Roma sostenuto dal Movimento 5 stelle Pierpaolo Sileri, attualmente vice Ministro della salute del governo uscente. Interverrà poi per lo stesso argomento il Professor Francesco Le Foche, la giornalista Rai Giovanna Botteri, l’Amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo.

Quindi per il mondo del cinema un’inedita riunione famigliare con protagonisti Dario Argento e la figlia Asia Argento. Per quel che riguarda il mondo della musica presente in studio con Mara un amico di Domenica in, oltre che di Maria De Filippi, ovvero Alberto Urso. Poi ci sarà un talk molto articolato dedicato al prossimo Festival di Sanremo con tanti, tanti ospiti, ma proprio davvero tanti e tutti tanto tanto autorevoli. In studio poi anche il bravo fantasista ed imitatore Vincenzo de Lucia.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con la puntata numero ventitre di Domenica in come sempre con Mara Venier in onda domenica 14 febbraio subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 in diretta dagli studi di via Nomentana in Roma.