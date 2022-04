Jovanotti ospite di Domenica in

Colpaccio di Mara Venier che per la trentesima puntata di Domenica in ospita un personaggio specialissimo e che dosa le sue apparizioni televisive omeopaticamente, non andando spesso ospite di programmi televisivi. Jovanotti sarà ospite della puntata di domenica 10 aprile 2022 di Domenica in, per un lungo incontro con zia Mara farcito di tante canzoni e tanti momenti di grande appeal televisivo.

Un colpaccio quello di domenica prossima di Mara Venier destinato ad animare una puntata numero trenta di Domenica in che si annuncia davvero speciale. Come è noto il prossimo 2 luglio da Lignano Sabbiadoro scatterà il secondo “Jova beach party“. Si tratta di un lungo tour musicale che viaggerà nelle spiagge italiane, bissando il primo tour sulle spiagge del 2019, l’anno prima della terribile pandemia che ci ha colpiti tutti quanti.

Proprio i giorni scorsi, esattamente il primo di aprile è uscito il nuovo album di Jovanotti dal titolo “Mediterraneo“, un omaggio al “mare nostro”, con otto canzoni inedite. Questo album per altro fa parte del nuovo progetto del cantautore dal titolo “Disco del sole” che conterrà anche le tracce dell‘EP “La primavera” uscito lo scorso mese di dicembre.

Ovviamente Mediterraneo, con le sue canzoni, sarà parte integrante proprio del “Jova beach party 2022″ che viaggerà quest’estate nelle spiagge italiane e che non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria festa itinerante. Si parte come detto il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro, per terminare il 10 settembre presso l’aeroporto di Bresso vicino a Milano. In questo nuovo album Jovanotti vanta collaborazioni con Enzo Avitabile, Shantel e Sixpim.

Davvero tanta carne al fuoco dunque nella partecipazione specialissima di Jovanotti nella prossima puntata di Domenica in, che riserverà grande spazio proprio a questo incontro di Jova con zia Mara, ma non ci sarà solo questo e presto vi daremo conto degli altri ospiti della prossima puntata di Domenica in. Appuntamento dunque domenica 10 aprile dalle ore 14 con Jovanotti a Domenica in da zia Mara.