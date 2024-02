Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, di domenica 18 febbraio 2024. Una puntata che andrà in onda una settimana dopo l’ubriacatura con annessi e connessi del Festival di Sanremo e su cui la stessa Mara Venier ha voluto mettere un punto. Si torna dunque finalmente alla normalità con il menu che zia Mara sta preparando per il suo pubblico.

“Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani”

Prima però vi diamo conto di un post che ha pubblicato Mara Venier sul suo profilo Instagram proprio oggi. Un post che contiene la citazione di una frase di Bob Marley con in sottofondo le note di Redemption song del cantante giamaicano. Una frase che dice tutto rispetto agli ultimi accadimenti che hanno coinvolto la conduttrice di Domenica in:

Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perchè non si è perfetti, si è umani.

Gli ospiti di Domenica in, da Sanremo i Ricchi e poveri, Renga-Nek e il Tre

Ora però veniamo alla puntata numero ventitré di Domenica in e ai suoi ospiti. In studio per ricantare il loro pezzo sanremese, ma anche tanti altri del loro fantastico repertorio i nostri “Abba” ovvero i Ricchi e poveri. Angelo e Angela in studio dialogheranno con Mara Venier e racconteranno il loro Festival di Sanremo, ma anche la loro meravigliosa carriera. Sempre da Sanremo 2024 in arrivo a Domenica in la coppia Francesco Renga-Nek e il Tre.

Sabrina Ferilli per parlare della sua “Gloria” in arrivo su Rai1

Poi per parlare del suo film per la tv “Gloria” in studio con Mara Venier ci sarà l’attrice Sabrina Ferilli. Anche con l’artista romana in programma una lunga intervista in cui si parlerà certo del suo imminente ritorno su Rai1 con “Gloria“, ma anche della sua luminosa carriera fra cinema e televisione. Con lei in studio anche Sergio Assisi, fra gli interpreti della nuova fiction di Rai1.

Da Sanremo anche Mr. Rain e da Mara il cast di “Mare fuori 4”

Si torna poi alla musica e al Festival di Sanremo con la presenza in studio di Mr. Rain. Anch’esso riproporrà nello studio di Domenica in la sua canzone appena presentata alla kermesse canora ligure. Appena tornati in tv con la nuova stagione di Mare fuori, in studio a Domenica in il cast della fortunata serie di Rai play, proposta sulla tv lineare il mercoledì sera da Rai2. Interverranno Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Giovanna Sannino.

Il cinema con Fabrizio Moro ed Edoardo Pesce e ancora musica con Gigliola Cinquetti

Sempre per il mondo del cinema in studio Fabrizio Moro con Edoardo Pesce per film “Martedì e venerdì”. Ancora musica poi con Gigliola Cinquetti, che abbiamo appena rivisto interpretare proprio dal palco del Festival di Sanremo il suo brano più celebre, ovvero “Non ho l’età”, che vinse l’edizione del 1964.

Tanti sapori e tanti umori dunque per la puntata numero ventitré di Domenica in, condotta e diretta da Mara Venier ed in onda domenica 18 febbraio 2024, puntuale alle ore 14 su Rai1.