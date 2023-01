Ci siamo, domenica 15 gennaio 2023 torna puntualissimo l’appuntamento con Domenica in, lo storico contenitore del giorno di festa di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. La zia degli italiani sta preparando nella sua fornitissima cucina un nuovo menu per tenere compagnia al suo numeroso e affezionatissimo pubblico che ogni pomeriggio di domenica la segue e l’aspetta per passare qualche ora di intrattenimento e serenità.

Vediamo dunque quali sono i piatti che zia Mara sta preparando per la diciottesima puntata di Domenica in 2022-2023. Iniziamo subito ad anticiparvi una specie di evento, saranno infatti ospiti i Me contro te domenica pomeriggio da zia Mara. Diciamo evento perchè la coppia di youtubers palermitani composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia non vanno spesso ospiti in televisione e hanno scelto Domenica in e zia Mara per lanciare il loro nuovo film. Loro due hanno riscosso grande successo soprattutto tra i più piccoli, tanto che il loro canale ha raggiunto il quinto posto per numero di iscritti tra i canali italiani.

«Me Contro Te Il Film – Missione Giungla», questo il titolo del loro nuovo film vede Luì e Sofì alle prese con una fonte magica nascosta tra la giungla che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto senza vita. Un film che uscirà il 19 di gennaio e si annuncia fin da ora campione di incassi.

I Me contro te saranno protagonisti della prima parte della diciottesima puntata di Domenica in. In studio è prevista la presenza di un folto gruppo di loro fans che interagiranno con loro, con zia Mara che li intervisterà e racconterà la loro folgorante carriera.

Appuntamento con i Me contro te a Domenica in per la diciottesima puntata del programma diretto e condotto da Mara Venier, domenica 15 gennaio a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai1.