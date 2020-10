Vedere un film, un cartone animato, un documentario o una serie tv in compagnia di amici o parenti che si trovano distanti da noi in contemporanea, creando una sorta di salotto virtuale per condividere un’esperienza di visione. E’ quello che da oggi propone Groupwatch, il nuovo servizio messo a disposizione a Disney+ e disponibile per tutti i suoi abbonati.

Come funziona Disney+ Groupwatch?

Da oggi + amici, + divertimento con #GroupWatch! 📌 Cerca l'icona nella scheda dettagli

Invita fino a 6 amici 😏

🎉 Manda il link per lo streaming condiviso!

Interagisci con loro con le emoji 😮 Da quale film o serie inizierete la vostra visione di gruppo su #DisneyPlus? pic.twitter.com/O02jn2y98W — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) October 22, 2020

Il funzionamento di questo nuovo servizio è molto semplice: basta andare su Disney+ e selezionare la pagina dei dettagli del contenuto presente nel catalogo che si vuole condividere con gli altri. Lì si trova l’icona di Groupwatch, composta da un cerchio dentro cui si trovano tre sagome.

Una volta cliccato sull’icona, si apre un’altra pagina: a sinistra c’è il titolo scelto, sotto l’opzione “Abbandona Groupwatch”, mentre a destra compare la propria immagine del profilo: cliccando sul “+” viene generato un link (operazione questa che può avvenire solo tramite web o app, ma sarà poi possibile avviare la visione su una tv collegata o sulla Smart Tv) che va copiato e poi inviato alle persone con cui vogliamo seguire il contenuto scelto, fino ad un massimo di sette. Ogni persona invitata, però, deve essere abbonata a Disney+.

A quel punto chi ha creato il gruppo può avviare lo streaming: tutti i partecipanti, in qualsiasi momento, possono mettere in pausa la visione, tornare indietro e rivedere una scena o avanzare velocemente per tutto il gruppo. Tramite l’app di Disney+, inoltre, si può condividere la propria reazione ad una determinata scena, utilizzando le emoji “allegro”, “divertente”, “triste”, “arrabbiato”, “spaventato” e “sorpreso”.

“La narrazione prende vita quando è condivisa”

Groupwatch è la prima applicazione ufficiale che una piattaforma di streaming mette a disposizione per chi volesse seguire un contenuto con altre persone a distanza. Per le altre piattaforme esistono delle estensioni dei browser, ma non ufficiali.

“La narrazione prende vita quando si è in grado di condividerla e godersela con gli altri”, ha detto Jerrell B Jimerson, SVP Product Management per Disney+, “in questo momento in cui molti sono ancora lontani dai loro amici e dalla famiglia, GroupWatch offre un modo per connettersi virtualmente in modo sicuro, guardando in maniera condivisa le proprie storie Disney+ preferite con le proprie persone preferite comodamente dal proprio salotto”.