Diciamolo con una canzone: Quando finisce un amore

Quando finisce un amore così com’è finito il mio

Senza una ragione né un motivo, senza niente

Ti senti un nodo nella gola

Ti senti un buco nello stomaco

Ti senti vuoto nella testa e non capisci niente

E non ti basta più un amico

E non ti basta più distrarti

E non ti basta bere da ubriacarti

E non ti basta ormai più niente

E in fondo pensi, ci sarà un motivo

E cerchi a tutti i costi una ragione

Eppure non c’è mai una ragione

Perché un amore debba finire

E vorresti cambiare faccia

E vorresti cambiare nome

E vorresti cambiare aria

E vorresti cambiare vita

E vorresti cambiare il mondo

Ma sai perfettamente

Che non ti servirebbe a niente

Perché c’è lei, perché c’è lei

Perché c’è lei, perché c’è lei

Perché c’è lei nelle tue ossa

Perché c’è lei nella tua mente

Perché c’è lei nella tua vita

E non potresti più mandarla via

Nemmeno se cambiassi faccia

Nemmeno se cambiassi nome

Nemmeno se cambiassi aria

Nemmeno se cambiassi vita

Nemmeno se cambiasse il mondo

Però, se potessi ragionarci sopra

Saprei perfettamente che domani sarà diverso

Lei non sarà più lei

Io non sarò lo stesso uomo

Magari l’avrò già dimenticata

Magari, ma se potessi ragionarci sopra

Se potessi ragionarci sopra

Ma non posso, perché

Quando finisce un amore così com’è finito il mio

Senza una ragione né un motivo, senza niente

Ti senti un nodo nella gola

Ti senti un buco nello stomaco

Ti senti un vuoto nella testa

E non capisci niente

E non ti basta più un amico

E non ti basta più distrarti

E non ti basta bere da ubriacarti

E non ti basta ormai più niente

E in fondo pensi, ci sarà un motivo

E cerchi a tutti i costi una ragione

Eppure non c’è mai una ragione

Perché un amore debba finire

Compositori: Amerigo Cassella / Marco Luberti / Riccardo Vincent Cocciante

Riccardo Cocciante “Quando finisce un amore”