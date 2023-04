Diciamolo con una canzone: Fino a domani

Dammi certezze, dammi speranze,

dimmi la strada per arrivare alle tue stanze.

Fatti coraggio, sfida l’amore,

fammi vedere cosa vuol dire avere un cuore.

Non te ne andare neanche un momento,

perché ogni volta senza i tuoi occhi ci vedo a stento.

Dimmi che è per questo silenzio

che i nostri corpi sono uno solo in movimento.

Mettimi addosso ogni pensiero,

io sarò lì, dentro uno sguardo, forse il più vero.

Provaci adesso, dammi le mani,

poi spariremo l’uno nell’altro fino a domani.

Dammi certezze, dammi speranze,

dimmi la strada per ritornare alle tue stanze.

Dosa la rabbia, dosa il rancore,

dillo alla vita che non è vita senza il mio amore.

Non mi lasciare qui, in mezzo agli altri,

fammi sentire quanto io e te siamo importanti.

Dimmi che è vero, che sono io,

che questo mondo ora è tornato il tuo e il mio.

Mettimi addosso ogni pensiero,

io sarò lì, dentro uno sguardo, forse il più vero.

Come un ricordo fra i più lontani

questo momento toglierà il fiato fino a domani.

Mettimi addosso ogni pensiero,

io sono lì, dentro uno sguardo, forse il più vero.

Ora decidi, vai o rimani.

Io nel frattempo vivrò per questo fino a domani.

Testo e musica: Federico Spagnoli