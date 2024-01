DAZN ha reso noto il nuovo listino prezzi riguardante il 2024 che prevede aumenti per i tre piani disponibili: Start, Standard e Plus.

Per quanto concerne il piano DAZN Start, dedicato al multisport, che include il basket italiano, il meglio del basket europeo, l’NFL, la boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale, l’offerta mensile passa da 13,99 euro a 14,99 euro mentre il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione passa da 89,99 euro a 99 euro. Il piano annuale con pagamento dilazionato, invece, passa da 9,99 euro al mese a 11,99 euro al mese.

Per quanto riguarda il piano DAZN Standard, che permette di vedere tutti i grandi eventi calcistici di cui DAZN detiene i diritti e che consente di seguire gli eventi su due dispositivi solo se connessi alla medesima rete internet, l’offerta mensile non subisce variazioni e rimane quindi a 40,99€. Cambia il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione che va da 299 euro a 359 euro all’anno così come il piano annuale con pagamento dilazionato che passa da 30,99 euro al mese a 34,99 euro al mese.

Terminiamo con il piano DAZN Plus, che permette di seguire gli eventi su due dispositivi registrati anche se in due luoghi diversi: in questo caso, l’offerta mensile passa da 55,99 euro a 59,99 euro mentre il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione va da 449 euro a 539 euro. Il piano annuale con pagamento dilazionato, infine, passa da 45,99 euro al mese a 49,99 euro al mese.

I nuovi prezzi riguarderanno anche i vecchi abbonati.

DAZN, che lo scorso ottobre si è aggiudicata i diritti per la Serie A fino alla stagione 2028-2029 con l’attuale struttura che prevede anche tre partite in “co-esclusiva” con Sky, ha chiuso il 2022 con una perdita pari a 1,14 miliardi di euro, con un incremento del fatturato del 41% e con un aumento dei costi del 12%, con i costi per i diritti televisivi che arrivano a 2,3 miliardi di dollari.

Perdite dimezzate rispetto al 2021 e con il primo utile che, secondo Milano Finanza, si vedrà nel 2024 o 2025.