Dal 26 al 28 luglio, Roma ospiterà il pre-vertice del Food System Summit 2021 previsto per settembre a New York. E, stasera, proprio in occasione dell’apertura dei lavori, Andrea Bocelli, accompagnato da un’orchestra di 58 elementi, dedicherà un vero e proprio concerto al pubblico di Rai3 con “Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli!”. A partire dalle 21, in diretta, a condurre la serata (dalla durata prevista di circa un’ora, secondo quanto riportato anche dalla guida tv), sarà Milly Carlucci.

In diretta dalla maestosa location del Circo Massimo, Milly Carlucci racconterà questo straordinario evento e presenterà al pubblico italiano, ma non solo, uno dei personaggi più rilevanti della scena internazionale, Amina J Mohammed, Vicesegretario Generale delle Nazioni Unite. Con lei si intratterrà per una chiacchierata sul tema della sostenibilità e dei futuri obbiettivi della produzione e della distribuzione del cibo nel Mondo.

La serata speciale avrà come protagonista la musica più bella di sempre, dalla lirica, alle colonne sonore, dalle arie d’opera al pop.

Andrea Bocelli, nel 2020, ha pubblicato l’album “Believe”, una raccolta di pezzi classici che include duetti con Cecilia Bartoli e con Allison Kraus. All’interno del disco, brani noti a tutti come Fratello sole sorella luna (Dolce è sentire), Hallelujah, Amazing Grace e Agnus Dei. “Believe” ha conquistato, al suo esordio, il terzo posto nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito. Un risultato che ha emozionato lo stesso tenore:

“Sono estremamente commosso nell’apprendere che le persone hanno risposto così positivamente al mio nuovo album, che ovviamente è un progetto profondamente personale, per me. La musica è un linguaggio universale e ci dà la capacità di connetterci gli uni con gli altri in un modo abbastanza profondo. Soprattutto mentre ci avviciniamo alla stagione delle feste, sono lieto di poter condividere queste canzoni meravigliose che mi hanno portato così tanto conforto nel corso degli anni”



E questa sera, Andrea Bocelli sarà volto e voce di questo evento speciale dalla magica cornice del Circo Massimo a Roma.

Un programma di Giorgio Cappozzo, Matteo Catalano, Giancarlo De Andreis. La regia è di Valerio Fagioli.