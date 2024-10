Assente in tv precisamente dall’edizione 2020 del Premio Campiello, andato in onda su Rai 5 il 1° giugno 2020 (il suo ultimo programma, invece, è stato La prima volta, andato in onda su Rai 1 ogni domenica nella stagione televisiva 2018-2019), Cristina Parodi ha dato il via ad un nuovo format di interviste che, dallo scorso 26 settembre, è disponibile sul suo profilo ufficiale Instagram (e anche sul profilo TikTok).

Il format si intitola 7 Piani e, fino ad ora, sono stati pubblicati tre episodi con le interviste a Paolo Stella, Simone Guidarelli ed Elettra Lamborghini.

7 Piani è uno di quei format che si possono riassumere in poche righe esattamente come fa la conduttrice e giornalista in apertura di ogni episodio:

Un ospite, sette piani, sette domande e una sola possibilità di chiedere lo stop.

L’ambientazione è ovviamente un ascensore e la salita verso il settimo piano scandisce il ritmo dell’intervista: le risposte sono molto veloci, le domande non sono rigorosamente soltanto sette e lo “stop” serve all’intervistato per prendersi maggiore calma prima di dare la risposta ma, anche in quel caso, le risposte sono molto celeri. L’intervista si chiude con una breve osservazione di Cristina Parodi e con le porte dell’ascensore che si chiudono.

Questo format “cotto e mangiato” dura pochi minuti ed è perfetto, ovviamente, per i social: difficile immaginare una trasposizione televisiva, se non con le opportune modifiche e un numero maggiore di ospiti.

In questo periodo lontano dal piccolo schermo, Cristina Parodi si è dedicata soprattutto alla moda, lanciando il marchio Crida Milano insieme a Daniela Palazzi. In un’intervista di aprile scorso concessa a Il Corriere della Sera, Cristina Parodi ha dichiarato che tornerebbe volentieri in tv solo con un programma di moda.

In questo periodo, si sta parlando di Cristina Parodi anche perché sua figlia, Angelica Gori, terzogenita nata dal matrimonio con Giorgio Gori, è recentemente entrata nella scuola di Amici 24, come cantautrice, con il nome d’arte di Chiamamifaro.