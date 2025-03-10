Cristina Bracci chi è la mamma di Lorenzo Spolverato del Grande Fratello 2025

Nella puntata di stasera, lunedì 10 marzo, del ‘Grande Fratello‘, come annunciato dal comunicato stampa ufficiale diffuso da Mediaset, “Lorenzo è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza”. Cristina Bracci, da qualche giorno, sostiene la candidatura di Shaila Gatta come terza finalista del programma, ha il compito di infondere nuovi linfa al figlio che, in questi giorni, ha preso il gruppo di Stefania Orlando, Javier Martinez, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Jessica Morlacchi.

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L’ex leader dei Gazosa, parlando, con la Orlando e la Prestes, ha raccontato che il modello milanese ha svegliato tutti la notte prima con un gesto che ha messo in agitazione il resto degli abitanti della casa:

Jessica nera con lorenzo che l’ha svegliata tirando un cazzato contro il muro #grandefratello pic.twitter.com/lp1uSjWIIf — Vans 😈 (@vansdeusmeu) March 10, 2025

Morlacchi: “Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io. Tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa. Ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni”

Orlando: “Infatti ho sentito un rumore. Chiacchierava con Shaila e che aveva dato un cazzotto al muro. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno”

Chi è Cristina Bracci, mamma di Lorenzo Spolverato del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Sfogliando il profilo Instagram della donna (@bracci_cristina che, ad oggi, conta oltre 3200 followers), scopriamo che è responsabile Corsi e Istruttrice di Fitness, un Tecnico Nutrizionista, una PT che impartisce Lezioni Private. Ed è una massaggiatrice. Ha un’altra figlia di nome Giorgia. Al momento, non conosciamo la sua età. Vive in Lombardia. E’ appassionata di animali, natura. Possiede un tenero cagnolino che mostra orgogliosamente sui propri social.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”