Cristiano Malgioglio ricorda Raffaella Carrà: “Perdita incredibile” (video)

Ospite oggi pomeriggio di 'Verissimo', Cristiano Malgioglio ha ricordato Raffaella Carrà a quasi un anno dalla sua scomparsa. Il noto paroliere, per l'amica di sempre, ha scritto canzoni e sigle che sono entrate a far parte della storia della tv:

Per tutti noi è stata una perdita incredibile. Una donna come Raffaella Carrà non rinascerà. Aveva tutto… bellezza, talento. Io, per lei, ho scritto molte canzoni. Nel nuovo disco che uscirà, ho voluto reinterpretare un brano famosissimo, Forte, forte, forte che è stato un grande successo di Raffaella. E’ venuto un brano molto interessante. Noi non ci frequentavamo molto con Raffaella. Quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello, ci siamo sentiti, abbiamo fatto una cena. Voleva sapere tutto. Si divertiva tanto.

Il cantautore, in particolare, ha ricordato, a ‘Verissimo’, una telefonata con una delle ultime dive della televisione internazionale (“Cristiano, ti prego rimani così come sei. Non cambiare mai. Quando arrivi tu la televisione ha un altro colore”) a distanza di pochi giorni dalla sua morte: