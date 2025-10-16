Crisi nera a Un Posto al Sole: Ferri ai domiciliari, Rosa confusa tra due amori. Le anticipazioni

Dubbi e incertezze la faranno da padrone nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 ottobre. Roberto riuscirà finalmente a ottenere i domiciliari. Ma il prezzo da pagare per uscire dal carcere – e dal mirino degli altri detenuti – sarà molto alto per l’imprenditore. D’altro canto Ferri ha poca scelta se vuole supportare Marina nel suo tentativo di arginare lo strapotere dei Gagliotti ai Cantieri.

Cuore diviso a metà invece per Rosa. La donna, sempre più confusa, sarà chiamata a fare una scelta tra i due uomini che si contendono il suo cuore. Nei prossimi appuntamenti con la soap partenopea ci sarà spazio anche per le vicende di Gianluca e Alfredo. Tra Riccardo e Rossella ci sarà un riavvicinamento che scatenerà la gelosia di Nunzio.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto ottiene i domiciliari, Rosa col cuore diviso a metà

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre rivelano che l’avvocato di Ferri riuscirà a elaborare una strategia in grado di risolvere i problemi giudiziari di Roberto. Marina e Filippo dovranno però convincerlo ad accettare il patteggiamento. L’imprenditore si vedrà costretto ad ammettere la propria colpevolezza per poter ottenere gli arresti domiciliari.

Roberto finirà per accettare la proposta del suo legale e così potrà finalmente riabbracciare la moglie. I due coniugi una volta riuniti agiranno compatti, pronti a dividersi i compiti – Roberto da casa e Marina sul campo – per reagire all’avanzata sempre più galoppante dei fratelli Gagliotti, sempre più decisi a prendere il potere ai Cantieri Flegrei.

Nel frattempo in Rosa aumenterà la confusione. Dopo aver ceduto alla passione con il suo ex la donna dovrà fare una scelta. Cosa sceglierà Rosa tra la tranquillità assicurata dalla storia con il postino filosofo Pino e il ritorno di fiamma con Damiano, il padre di suo figlio, l’uomo per il quale non ha mai cessato di provare un sentimento profondo?

Mentre Rosa fa i conti con il suo cuore diviso a metà, Eduardo cercherà di mettere coraggio a lei e a Clara. Il fratello di Rosa è convinto che le cose si metteranno per il meglio per quanto riguarda il suo processo. Clara in realtà sta attraversando un momento di profonda crisi. Pentito e mosso dall’affetto che prova per Cotugno, Alfredo deciderà di tornare a casa del barone.

Gli eventi però prenderanno una piega del tutto inattesa e imprevista per lui. Cotugno si accorgerà dell’inganno e affronterà con durezza Alfredo. Da parte sua Guido proverà a rassicurarlo sul fatto che non cercherà di vendicarsi. Ma le cose andranno davvero così? Intanto Gianluca continuerà a celare la sua dipendenza dall’alcol.

Luca però comincerà a sospettare qualcosa e si confiderà con Giulia. Gianluca alla fine rassicurerà tutti e due. Un inatteso successo professionale fornirà a Riccardo e Rossella l’occasione per un riavvicinamento. E la cosa farà ingelosire non poco Nunzio. Infine il ritorno di Raffaele a Palazzo sarà accolto con sollievo e felicità da Renato.