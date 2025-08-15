Costanza Calabrese: età, marito e figli, lauree, dove vive, Tg, profilo Instagram. Tutto sulla giornalista

Costanza Calabrese è una delle giornaliste più apprezzate di Mediaset, una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, e ora è anche la nuova conduttrice di 4 di Sera, lo spin-off estivo del programma di approfondimento di Rete4. Il programma, che fino ad agosto 2025 era condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra, vede ora Calabrese prendere il timone per il mese di agosto, in un’edizione che si concentra su temi di attualità, cronaca e politica, e che si sviluppa in un formato che alterna momenti di analisi approfondita a riflessioni su temi cruciali per la società. Cosa sappiamo di questa protagonista dell’informazione italiana?

Nel 2023, Costanza Calabrese è tornata al TG5 in qualità di conduttrice dell’edizione delle 13, mentre nel 2025 arriva una nuova sfida professionale con 4 di Sera. Sostituendo Roberto Poletti e Francesca Barra, Costanza assume la conduzione del programma, un’occasione che conferma la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse sfide televisive. La sua esperienza, il suo carisma e la sua abilità nel trattare temi complessi in modo accessibile la rendono la figura ideale per questo nuovo incarico.

Costanza Calabrese: cosa sappiamo di lei?

Nata il 6 novembre 1979 a Etterbeek, un piccolo comune vicino a Bruxelles, Costanza Calabrese è cresciuta in un ambiente familiare fortemente legato al mondo del giornalismo. Suo padre, Pietro Calabrese, era un noto giornalista, che ha avuto un grande impatto sulla sua formazione professionale.

Il suo percorso professionale comincia nel 2003, quando entra a far parte di Mediaset, inizialmente come collaboratrice su Rete4. Qui, Costanza dà inizio alla sua carriera come giornalista di cronaca, iniziando a lavorare in programmi come La zona rossa e Secondo voi, che trattano temi di grande attualità e rilevanza. La sua professionalità e la sua spiccata attitudine alla comunicazione la portano a conseguire nel 2005 la laurea in Scienze della Comunicazione e, nello stesso anno, a diventare giornalista professionista. L’anno successivo approda a Canale 5, dove inizia a lavorare per il TG5, che segnerà un capitolo fondamentale della sua carriera.

La sua carriera non si è limitata solo al giornalismo tradizionale. Costanza Calabrese ha avuto anche esperienze fuori dal piccolo schermo, come ad esempio la collaborazione con Alfonso Signorini, storico conduttore del Grande Fratello. In occasione dell’evento Opera on Ice, trasmesso su Canale 5 nel Natale del 2011, ha condotto dalla suggestiva Arena di Verona, mettendo in mostra le sue capacità comunicative anche in contesti più leggeri e di intrattenimento. Inoltre, ha avuto anche ruoli in produzioni cinematografiche italiane, dove ha interpretato sé stessa, tra cui una partecipazione alla serie I Cesaroni nel 2010, e un cameo nel film Amici come prima nel 2018, diretta dai registi Christian e Brando De Sica.

Oltre alla sua carriera professionale, Costanza Calabrese è anche una madre e una donna molto riservata, che ha sempre cercato di mantenere privata la sua vita familiare. È sposata dal 2009 con Giuseppe Alagna, un imprenditore con cui ha avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2015.