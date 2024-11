Cosimo Gatta: chi è il papà di Shaila del Grande Fratello 2024

Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera, lunedì 4 novembre, Shaila Gatta incontrerà, dopo settimane di reclusione, l’amatissimo papà Cosimo Gatta.

Conosciamolo meglio:

Chi è Cosimo Gatta papà di Shaila del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi non conosciamo l’età del papà di Shaila. Sappiamo, però, che è presente su Instagram con l’username @cosimogatta. Ha quasi 6000 followers.

“Mio padre Cosimo è autista Asl, mamma Luisa ha fatto per anni la sarta in casa, soldi non ce n’erano tanti e per poter studiare danza alla Scuola Harmony di Napoli ho dovuto fare molte rinunce” ha rivelato l’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, nel 2021, al ‘Corriere della sera’.

La ragazza ha confidato, nella stessa intervista, che, per un periodo della vita, non ha parlato con il padre che, a suo dire, non condivideva la scelta di lasciare Secondigliano per inseguire il proprio sogno nel mondo dello spettacolo:

“Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola, anzi, ero io quella arrabbiata con lui, oggi capisco che la sua era solo paura, e forse anche frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto”.

Chi è Shaila Gatta del Grande Fratello 2024? La scheda ufficiale

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

