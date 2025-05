Cosa fa oggi Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne: la nuova vita della dama

Ida Platano è stata senza dubbio una delle dame di Uomini e Donne più amate dal pubblico, le sue vicende amorose hanno sempre interessato moltissimo il pubblico del daiting show di Maria De Filippi, sono mesi però che la parrucchiera siciliana ha deciso di allontanarsi dalle telecamere. Dopo aver concluso l’esperienza del suo trono, ha preferito prendersi una pausa dal programma di Canale Cinque, ma cosa fa oggi?

Quando a settembre era stata ospite nello studio di Uomini e Donne aveva voluto ringraziare la padrona di casa e soprattutto salutare il pubblico. L’epilogo del suo trono non era stato dei migliori e non aveva avuto occasione di salutare tutti in modo sereno. Così, tornata nelle puntate dopo la pausa estiva, aveva rifiutato l’invito di Maria De Filippi che le aveva proposto di sedere di nuovo nel parterre del trono classico come dama. Qualche mese dopo lei stessa aveva annunciato di aver trovato l’amore lontano dalla telecamere e di essere molto felice.

Che fine ha fatto Ida Platano dopo Uomini e Donne

La Platano in quell’occasione si era limitata a dire che c’era una persona nella sua vita, aveva spiegato di aver voluto parlare direttamente a chi la segue proprio perché i suoi followers l’hanno sempre sostenuta. Non ha mai presentato però questa persona sul suo profilo e, ad oggi, non si sa se sia ancora impegnata con lui.

L’ex tronista continua a essere molto attiva sul suo profilo social e, lontano da Uomini e Donne, si sta dedicando molto al suo lavoro. E’ noto come la Platano abbia un salone di parrucchiere, dove spesso vanno a trovarla anche personaggi dello show di Maria De Filippi. A giudicare dalle immagini condivise dalla bella parrucchiera siciliana, pare che Ida stia facendo diverse gite fuori porta.

Recentemente sembrerebbe che sia stata in visita a Napoli e nella Costiera Amalfitana. Viaggio che in un primo momento aveva fatto sperare i fan della coppia – mai nata – composta da lei e Mario Cusitore, suo ex corteggiatore napoletano, di cui all’epoca sembrava essere molto presa. Tra di loro le cose non sono finite nel migliore dei modi, l’allora tornista, infatti, decise di eliminare lo speaker radiofonico in seguito ad alcune segnalazioni arrivate sul suo conto, subito dopo ha preferito lasciare il trono. La Platano non ha mai nascosto la profonda delusione vissuta e nonostante Cusitore ha provato a riconquistarla in diversi modi, lei non ha mai voluto dargli una seconda possibilità.

Ida continua ad avere un legame molto forte con Gemma Galgani, è noto come le due siano grandi amiche e si vedono tutte le volte che possono, organizzando anche vacanze assieme. Ida dal suo profilo continua anche la sua attività di influencer per prodotti di capelli, sono numerosi i video che condivide in cui sponsorizza diversi prodotti di bellezza.