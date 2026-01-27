Coppa Italia, Fiorentina-Como stasera in tv: orario, dove vederla, probabili formazioni e ultimissime

Fiorentina-Como, ultimo ottavo di finale nel programma di Coppa Italia si gioca stasera alle 21 al Franchi: dove vederla in tv e streaming, orario, probabili formazioni e ultime su Kean, Gudmundsson, Nico Paz, Morata e Diao.

Fiorentina e Como si sfidano stasera – lunedì 27 gennaio 2026 alle ore 21 al Franchi – negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Match secco, dentro o fuori, per conquistare un posto ai quarti dove ad attendere la vincente ci sarà il Napoli di Antonio Conte.

Ottavi di finale di Coppa Italia, ultima sfida

Due squadre con obiettivi stagionali agli opposti: la Fiorentina punta alla salvezza dopo una stagione complicata sotto la guida di Vanoli ed è reduce da una pesantissima sconfitta in casa in campionato, mentre il Como di Fabregas sogna addirittura l’Europa grazie a un campionato sorprendente che vede i lariani a ridosso delle prime posizioni di classifica. I viola arrivano all’appuntamento con la necessità di ritrovare continuità e morale dopo un periodo difficile in campionato, mentre i lariani vogliono continuare la loro favola stagionale anche in coppa, forte di un gioco propositivo e di qualità che sta impressionando l’intera Serie A.

La sfida del Franchi rappresenta un’occasione importante per entrambe: per la Fiorentina vincere significherebbe dare una scossa all’ambiente e alimentare le speranze di una rimonta salvezza, per il Como sarebbe la conferma di poter competere ad alti livelli su tutti i fronti.

Come arrivano Fiorentina e Como

Due stati d’animo completamente opposti. Il Como arriva da una roboante vittoria in campionato sul Torino (6-0), la Fiorentina resta in piena zona retrocessione dopo la sconfitta in casa di sabato contro il Cagliari (1-2).

L’arbitro di Fiorentina-Como

A dirigere Fiorentina-Como sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno Vecchi e Trinchieri, quarto uomo Arena. Al VAR ci sarà Campione, mentre come AVAR è stato designato Fourneau.

Cosa succede in caso di pareggio

In caso di parità al 90′, Fiorentina-Como non prevede tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra qualificata ai quarti di finale contro il Napoli.

Il percorso in Coppa Italia

La Fiorentina ha raggiunto gli ottavi dopo aver superato i sedicesimi battendo il Como per 3-0, mentre i lariani si sono qualificati eliminando il Sassuolo per 3-1. Chi passa il turno affronterà il Napoli ai quarti di finale in programma martedì 10 febbraio alle ore 21.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta TV e streaming

Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno (canale 6 del digitale terrestre, 506 in HD). La partita sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity (sito web e app) e sul portale Sportmediaset.it.

Calcio d’inizio alle ore 21.00 dal Franchi di Firenze. Collegamento pre-partita a partire dalle 20.30 con interviste, statistiche e presentazione delle formazioni ufficiali. Al termine della gara, spazio alle interviste ai protagonisti e alle immagini degli highlights.