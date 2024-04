Le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina, andranno in onda in chiaro su Canale 5.

Archiviata la Serie A con la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter, martedì 23 e mercoledì 24 aprile si decideranno le due finaliste dell’edizione 2023-2024 della Coppa Italia Frecciarossa con le due semifinali di ritorno che andranno in onda in prima serata su Canale 5.

La Juventus, impegnata in trasferta all’Olimpico di Roma contro la Lazio, sarà chiamata a difendere il 2-0 ottenuto all’Allianz Stadium di Torino lo scorso 2 aprile e a conquistare la ventiduesima finale della propria storia. In caso di impresa della Lazio, invece, per i biancocelesti si tratterebbe dell’undicesima finale di Coppa Italia della loro storia.

Compito ancora più difficile per la Fiorentina, invece, che impegnata in trasferta contro l’Atalanta, dovrà difendere la vittoria di misura ottenuta lo scorso 3 aprile all’Artemio Franchi. In caso di qualificazione dei viola, la Fiorentina giocherebbe una finale di Coppa Italia per la dodicesima volta. Se l’Atalanta, in piena corsa anche per l’Europa League, invece, riuscirà a ribaltare il risultato e ad accedere in finale, giocherà l’ultimo atto della coppa nazionale per la sesta volta nella sua storia.

Di seguito, trovate tutti i dettagli delle due partite.

Coppa Italia: diretta tv

Coppa Italia: partita oggi 23 aprile 2024

Lazio-Juventus

In diretta alle ore 21 su Canale 5 (e su Mediaset Infinity e SportMediaset.it)

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini

Il pre-partita, condotto da Monica Bertini, andrà in onda a partire dalle ore 20 sul canale 20 e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

A seguire, su Canale 5, andrà in onda il post-partita condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Coppa Italia: partita oggi 24 aprile 2024

Atalanta-Fiorentina

In diretta alle ore 21 su Canale 5 (e su Mediaset Infinity e SportMediaset.it)

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviati: Angiolo Radice e Daniele Miceli

Il pre-partita, condotto da Monica Bertini, andrà in onda a partire dalle ore 20 sul canale 20 e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

A seguire, su Canale 5, andrà in onda il post-partita condotto da Monica Bertini, con Franco Ordine, Simone Tiribocchi, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.