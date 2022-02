Si preannuncia una settimana di grande calcio, in prima serata su Canale 5, con il ritorno della Coppa Italia e con l’andata delle semifinali.

Milan e Inter, già impegnate nella lotta scudetto, si affronteranno in quello che sarà il terzo derby della Madonnina stagionale, dopo le prime due stracittadine che si sono giocate in campionato.

I rossoneri e i nerazzurri giocheranno contro in Coppa Italia per la 26esima volta nella loro storia. Anche durante la scorsa stagione, il derby di Milano, oltre che in campionato, si è giocato anche nella coppa nazionale.

Milan-Inter andrà in onda su Canale 5 martedì 1° marzo.

Il giorno dopo, invece, sarà la volta di Fiorentina e Juventus. Dusan Vlahovic, il colpo che i bianconeri hanno messo a segno durante la sessione invernale di calciomercato, giocherà contro i suoi ex compagni. Vlahovic, già a segno 4 volte in 6 partite con la maglia della Juve, ha riportato i bianconeri nelle zone alte della classifica in Serie A.

La semifinale di andata, che andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5, si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’approfondimento post-partita in studio, sia martedì che mercoledì sera, sarà condotto da Monica Bertini.

In occasione di Milan-Inter, con la conduttrice, saranno presenti anche Mino Taveri, Daniele Massaro, Riccardo Ferri e Graziano Cesari; dopo Fiorentina-Juventus, invece, troveremo Monica Bertini insieme a Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi.

Di seguito, gli altri dettagli delle semifinali della Coppa Italia, da quest’anno (e fino al 2024), com’è già noto, esclusiva Mediaset.

Coppa Italia: Milan-Inter e Fiorentina-Juventus su Canale 5

Martedì 1° marzo 2022

Milan-Inter

Prepartita alle ore 20

In diretta alle ore 21

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviati: Alessio Conti e Claudio Raimondi

Mercoledì 2 marzo 2022

Fiorentina-Juventus

Prepartita alle ore 20

In diretta alle ore 21

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Monica Vanali e Stefano Messina

Le semifinali saranno visibili anche su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.