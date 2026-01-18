Coppa d’Africa, stasera la finale Senegal-Marocco: dove vederla in tv

Appuntamento alle 20.00 per l’ultimo atto ufficiale della Coppa d’Africa. Il Marocco padrone di casa cerca il secondo trionfo dopo quello del 1976. Festa e grande attesa anche in Italia per le comunità marocchine e senegalesi in vista della partita decisiva

Stasera, domenica 18 gennaio, va in scena la finale della Coppa d’Africa 2026 tra Senegal e Marocco. Appuntamento alle ore 20.00 allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat per una sfida inedita tra due nazionali che non si sono mai affrontate nell’ultimo atto di questo trofeo.

Entrambe lo hanno vinto una volta: più recente il trionfo del Senegal nel 2021, mentre il Marocco deve tornare indietro fino al 1976 per ricordare l’unica vittoria continentale.

Coppa d’Africa, Senegal-Marocco

Il Marocco parte favorito come migliore selezione africana degli ultimi anni: nell’ultimo Mondiale in Qatar chiuse al quarto posto, mentre a ottobre scorso la nazionale Under 20 ha vinto il Mondiale di categoria battendo l’Argentina in finale. La squadra di Walid Regragui si è qualificata battendo ai rigori la Nigeria di Osimhen e Lookman. Ben figurare rappresenta una questione di orgoglio nazionale, anche perché il torneo è stato una sorta di prova generale del Mondiale 2030 che il Marocco organizzerà con Spagna e Portogallo.

I riflettori sono puntati su Brahim Diaz, ex Milan ora al Real Madrid e capocannoniere del torneo con cinque gol, e su Achraf Hakimi del Psg, ex Inter. Nel Marocco c’è anche il romanista Neil El Aynaoui, protagonista di un grande torneo. Il Senegal di Pape Thiaw ha eliminato l’Egitto di Salah grazie a un gol di Sadio Mané, ex attaccante di Liverpool e Bayern Monaco ora all’Al Nassr: “Spero di vincere la Coppa d’Africa e portare il trofeo a Dakar”, ha dichiarato il numero 10 senegalese. In difesa l’esperienza di Kalidou Koulibaly.

Nigeria al terzo posto

Con una vittoria solo ai calci di rigore e dopo una partita senza gol, dominata anche dalla delusione della sconfitta in semifinale per entrambe le formazioni, la Nigeria ha conquistato il terzo posto assoluto battendo l’Egitto. Decisivi gli errori di Mohamed Salah e di Marmoush dopo il rigore fallito inizialmente da Dale-Bashiru. Finisce 4-2 con il centro finale affidato a Lookman e trasformato dal giocatore dell’Atalanta.

Dove vedere la finale in tv

Senegal-Marocco, finale di Coppa d’Africa 2026, inizierà alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e gratis su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, canale 560 di Sky) e in diretta streaming gratuita sul sito e sull’app di Sportitalia.