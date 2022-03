Conferme in blocco per tutti i programmi giornalistici (e conduttori) di casa Mediaset

Se a La7 si è deciso di confermare programmi e conduttori di tutti le trasmissioni di approfondimento giornalistico, l’orientamento è il medesimo anche a Mediaset. Secondo infatti le intenzioni del quadro dirigenziale della struttura informativa dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, in accordo con il vertice del gruppo di Cologno Monzese, tutti i programmi attualmente in onda di genere approfondimento informativo saranno confermati anche per la prossima stagione televisiva 2022-2023.

Conferme che non riguardano solamente le varie trasmissioni, ma anche i relativi conduttori. Ecco dunque che sarà confermata Quarta Repubblica, con il suo conduttore Nicola Porro, in onda il lunedì sera su Rete 4. Conferma anche per il programma del martedì sera di Rete 4 Fuori dal coro, compreso ovviamente il suo conduttore Mario Giordano. Il mercoledì sera vede in campo su Rete 4 Controcorrente condotto da Veronica Gentili, conferme per programma e conduttrice anche per la prossima stagione televisiva, compreso l’access time in onda il sabato e la domenica,

Si passa poi alla serata del giovedì presidiata dal buon Paolo Del Debbio, che tornerà anche nella prossima stagione tv, sempre il giovedì sera con il suo programma dal titolo Dritto e rovescio. Il venerdì sera immancabile anche nella prossima stagione tv, quindi confermatissimo, Quarto grado e il suoi conduttori, Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. Si chiude poi la domenica sera con il buon Giuseppe Brindisi che tornerà da settembre con un nuova edizione di Zona bianca.

Conferma poi anche per l’appuntamento quotidiano di Stasera Italia, l’access time che va in onda dal lunedì al venerdì sempre su Rete 4 con la conduzione di Barbara Palombelli e che avrà anche quest’anno la sua declinazione estiva con la conduzione dell’ottima Veronica Gentili. Conferme in arrivo per la prossima stagione anche per le produzioni Mediaset con contenuti giornalistici in onda su Canale 5, ovvero Mattino 5 e Pomeriggio 5, che proseguiranno anche nell’estate nelle loro declinazioni estive.