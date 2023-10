Dopo avervi dato tutte le informazioni su come vedere le partite di Roma e Atalanta, impegnate nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League, passiamo alla Fiorentina, la squadra italiana presente nella fase a gironi nell’edizione 2023-2024 di Conference League.

Questa sera, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, i viola allenati da Vincenzo Italiano affronteranno gli ungheresi del Ferencvaros, nella partita valida per il secondo turno del Gruppo F. La Fiorentina, nella prima giornata, ha pareggiato in casa del Genk con il risultato finale di 2-2 e attualmente si trova al secondo posto in classifica, insieme ai belgi e dietro agli ungheresi che affronterà stasera. Ultimi in classifica a zero punti, i serbi del Čukarički.

La partita, oltre ad andare in onda su Sky e DAZN, sarà visibile anche in chiaro e andrà in onda in prima serata su TV8, il canale free-to-air di Sky, a partire dalle ore 20:30 (fischio d’inizio alle ore 21).

Di seguito, trovate tutte le informazioni per seguire anche gli altri match del secondo turno di Conference League 2023-2024.

Conference League in tv: Sky

ore 16.30

Astana-Viktoria Plzen

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Gaia Brunelli

Ore 18.45

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Olimpia Lubiana-Slovan B. (telecronaca Manuel Favia)

Klaksvik-Lille (telecronaca Manuel Favia)

Breidablik-Zorya (telecronaca Manuel Flavia)

Gent-Maccabi Tel Aviv (telecronaca Giovanni Poggi)

Ballkani-Dinamo Zagabria (telecronaca Giovanni Poggi)

Bodoe Glimt-Bruges (telecronaca Peppe Di Giovanni)

Besiktas-Lugano (telecronaca Peppe Di Giovanni)

Ore 21

Fiorentina-Ferencvaros

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW (e in chiaro su TV8)

telecronaca Federico Zancan e Nando Orsi; Diretta Gol Alessandro Sugoni

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

AZ Alkmaar-Legia-Varsavia (telecronaca Andrea Voria)

Aston Villa-Zrinjski (telecronaca Andrea Voria)

Cucaricki-Genk (telecronaca Andrea Voria)

PAOK Salonicco-Eintracht F. (telecronaca Calogero Destro)

Aberdeen-HJK Helsinki (telecronaca Calogero Destro)

Nordsjaelland-Ludogorets (telecronaca Alberto Pucci)

Spartak Trnava-Fenerbahce (telecronaca Alberto Pucci)

Conference League in tv: DAZN

Ore 18.45

Klaksvik-Lille

telecronaca Gamberini

Ore 21

Fiorentina-Ferencvaros

telecronaca Giustiniani