Nicole Curtis è tornata! La star di HGTV molto apprezzata per uno dei docu-reality di maggior successo della rete, Come ti trasformo la casa, da qualche giorno a questa parte è tornata in tv, anche qui da noi, con uno spin-off inedito per le nostre reti: Come ti trasformo la casa: bagni nuovi.

Un nuovo show, spin-off della sua versione precedente, interamente dedicato alla ristrutturazione dei così definiti Rehab, i bagni delle abitazioni più disparate, trasformati come se niente fosse in veri e propri troni da re. Nicole Curtis, conduttrice di HGTV molto seguita anche online per le sue doti da ristrutturatrice, torna dunque sul canale 56 del digitale con un programma assolutamente innovativo per noi ma già conosciuto oltre Oceano. La prima edizione di Come ti trasformo la casa: bagni nuovi, in America conosciuta come Rehab Addict: Bathroom Renovations, è infatti andata in onda ormai diversi anni fa negli States e più precisamente nel 2016, nonostante per noi risulti una prima visione da non perdere affatto.

La vera novità in Italia sta nel fatto che le star americane di HGTV possano quindi tornare a risplendere di luce propria, facendo collezionare a show tutto sommato vecchiotti una nuova giovinezza. Questo è il caso di Nicole Curtis, che con Come ti trasformo la casa si è aggiudicata la fama di conduttrice tv tra le più amate in America, ormai però fuori auge. Sì, perché come riportato da People, Nicole Curtis dopo il successo del suo show nel 2016 e fino al 2018 avrebbe abbandonato il piccolo schermo per tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Di fatto, quella che noi scopriamo solo in queste settimane come un amato volto femminile di HGTV, negli States equivale ad un’ex conduttrice apprezzata dal pubblico ma ormai quasi finita nel dimenticatoio. Fortunatamente, i fan di Nicole non hanno mai smesso di chiedere a gran voce nuove stagioni dei suoi docu-reality e anche per questo pare che la casa produttrice dei suoi programmi le abbia dato fiducia.

Sempre da People scopriamo che Nicole presto tornerà su HGTV con un nuovo programma, un docu-reality del quale tuttavia al momento sappiamo poco. La star di Come ti trasformo la casa, di recente, ha continuato a lavorare online, soprattutto grazie ai suoi profili Social ufficiai. Il suo prossimo ritorno in tv però è stato accolto più che positivamente dal pubblico, che non attendeva altro. Come ti trasformo la casa: bagni nuovi è dunque una novità qui da noi, che per altro sta già appassionando moltissimo gli spettatori, ma presto potrebbero esserci davvero nuove puntate con Nicole Curtis in altre vesti anche sui nostri schermi.

A proposito della sua esperienza a Come ti trasformo la casa, Nicole Curtis a People ha anche spiegato cosa l’abbia spinta in passato ad abbandonare la tv:

“C’erano giorni in cui mi svegliavo e pensavo: ‘Cosa ho fatto? Con quei programmi ho creato dei mostri’. Non riconoscevo più i miei fan, erano completamente entrati nel vortice delle case da ristrutturare facendo diventare la mia passione quasi un’ossessione. Avevo bisogno di respirare” spiega.

Ma non è tutto qui. La conduttrice ha poi aggiunto:

“In ogni caso, ogni volta che qualcuno mi fermava per chiacchierare un po’ sulla ristrutturazione di qualche abitazione strana io ero pronta a farlo. Se si tratta di ristrutturare o di arredare io rispondo sempre: ‘Ci sto, quando iniziamo?'”.

Anche per questo, crediamo che il prossimo show di Nicole tratterà sempre di case, anche se non ne abbiamo certezza alcuna al momento. Speriamo soltanto che Nicole possa ritrovare stavolta la brillantezza di un tempo, senza annoiarsi mai. Come raccontato sempre a People, infatti:

“Ho lasciato la tv per 2 anni perché non mi divertivo più. Se non ti diverte non ti appassiona ma ti logora con il tempo. Io mi stavo stancando e quindi ho preteso un momento di stop”.

Se in Italia continuiamo a seguirla nel nuovo spin-off Come ti trasformo la casa: bagni nuovi, ora siamo molto curiosi però di scoprire anche quali novità abbia in serbo per noi con la partenza della prossima stagione tv.