Colpo di scena dopo Temptation Island: cosa sta succedendo tra Sonia M e Alessio

Pensavate fosse finita? E invece no. La telenovela estiva firmata Temptation Island ha ancora una puntata extra da regalarci, e forse anche più di una. La coppia più controversa dell’edizione 2025, quella composta da Sonia Mattalia e Alessio Loparco, dopo essersi detti addio davanti a milioni di spettatori durante un falò di confronto carico di tensione, potrebbe aver clamorosamente riavvolto il nastro.

A rivelarlo è una segnalazione arrivata da Deianira Marzano, regina delle indiscrezioni social: secondo un follower “conterraneo” della coppia, Sonia e Alessio sarebbero tornati insieme e conviverebbero di nuovo sotto lo stesso tetto. Fino alla fine della messa in onda del programma, però, ogni avvistamento pubblico insieme sarebbe proibito dal contratto. Dietro le quinte, quindi potrebbe essere avvenuta una riconciliazione tanto inaspetatta quanto divisiva per i fan.

Dal falò alla riconciliazione: cosa combinano Alessio e Sonia?

La loro storia aveva conquistato i telespettatori fin dal video di presentazione. Giovani, entrambi avvocati, pieni di tensioni irrisolte. Lui, Alessio, ha fattto discutere per le sue frasi a effetto e le sue uscite teatrali (a dir poco), che nel contesto di un reality show sembravano quasi parodiche.

Lei, Sonia, è esplosa in lacrime qando ha sentito il suo compagno dire di non essere probabilmente mai stato innamorato di lei, ma di aver scelto di continuare la relazione per senso di gratitudine, dato il difficile rapporto con la sua famiglia.

Il pubblico si è immediatamente schierato con lei. Al punto che, dopo essere stata lasciata in solitaria al primo falò richiesto, la produzione ha deciso di fare un’eccezione permettendole di tornare al villaggio delle fidanzate nel ruolo di consigliera, grazie al pressing delle sue compagne d’avventura.

Nel frattempo Alessio, “confinato” in hotel, ha provato a rimediare chiedendo un secondo confronto inizialmente respinto. Ma alla fine il falò bis si è fatto. Ed è stato surreale, tra giri di parole e retorica forense, qualcosa che mai si era visto prima nel programma. Il risultato di questo scambio teatrale è però stato l’allontamamento definitivo dei due.

Ma è davvero finita?

E qui arriva il colpo di scena. Secondo chi li conosce, non solo i due si sarebbero riavvicinati lontano dalle telecamere, ma sarebbero addirittura tornati a vivere insieme. L’indiscrezione arriva in un momento delicatissimo: il pubblico era già pronto a rivedere Sonia nelle vesti di tronista a Uomini e Donne e questa “caduta” improvvisa potrebbe costarle la simpatia guadagnata a suon di lacrime nel programma.

C’è chi parla, come sempre, di calcolo mediatico. Pootrebe trattarsi, in realtà, di una coppia forte, intenzionata a cavalcare l’onda del successo ancora per mesi. Ma c’è anche chi crede che il distacco dalle telecamere abbia permesso a Sonia e Alessio di ricostruire un equilibrio più autentico.

D’altronde è un classico della narrazione post-Temptation Island: ciò che davanti alle telecamere sembra finito, spesso ritrova linfa dietro le quinte. Sarà tutto vero o si tratta solo dell’ennesima illusione estiva?