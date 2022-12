Colapesce Dimartino a Sanremo 2023 rientrano nella categoria ‘ritorni graditissimi’. Dopo l’exploit di Sanremo 2021 con Musica Leggerissima – diventata l’inno di un Festival blindato, in piena pandemia da Covid-19, senza pubblico all’Ariston e senza contatti umani neanche a casa – su Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino (aka Dimartino) operano già attese altissime.

Colapesce Dimartino a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Appena due giorni prima l’annuncio del loro ritorno a Sanremo, Colapesce Dimartino sono balzati agli onori delle cronache tv per aver firmato Cose da pazzi, brano scritto per la nuova serie original The Bad Guy, in esclusiva su Prime Video, che ha tra i suoi interpreti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi e che debutta con le sue prime 3 puntate l’8 dicembre per completarsi, con le ultime tre puntate, dal 15 dicembre.

Subito dopo il successo registrato a Sanremo 2021, Colapesce Dimartino hanno partecipato come ‘special guest’ in diverse puntate di Propaganda Live con le loro ironiche ‘consulenze musicali’ rivolte agli ospiti musicali in studio. Un format fortunato che magari, col ritorno a Sanremo, potrebbe rinnovarsi.

Colapesce Dimartino: i precedenti a Sanremo

Come detto, Colapesce Dimartino hanno un solo Festival all’attivo, ovvero quel Sanremo 2021 nel quale sono arrivati quarti (alle spalle di Maneskin, Fedez e Francesca Michielin, Ermal Meta), ma hanno conquistato il Premio della Sala Stampa Radio TV-Web intitolata a Lucio Dalla.

Non si registrano, invece, loro partecipazioni da solisti. Per il duo, formatosi nel 2020 con il progetto I mortali, si tratta, dunque, della seconda partecipazione al Festival della Canzone Italiana: in entrambe i casi il Direttore Artistico e conduttore è Amadeus.