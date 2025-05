Claudia Ruffo di Un Posto al Sole si è sposata: l’abito elegantissimo e le nozze a Capri

Nozze da sogno per Claudia Ruffo che ha deciso di fare il grande passo con il suo compagno Rocco Pierri. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio a Capri e così, dopo il rito civile che si è svolto nel municipio in Piazzetta, cui hanno partecipato pochi invitati, hanno deciso di organizzare una festa nell’esclusiva location dei Bagni Tiberio a Capri.

La coppia ha raggiunto lo stabilimento a picco sul mare con una barca, accolti tra applausi e cori degli invitati e fumogeni rigorosamente azzurri- vista la vittoria del quarto scudetto da parte del Napoli – Claudia e il marito si sono scambiati nuovamente le promesse davanti agli amici più cari, incorniciati da un arco floreale che abbracciava lo splendido tramonto caprese.

Il matrimonio di Claudia Ruffo, dal vestito agli invitati: tutto sulle nozze dell’attrice Upas

Le nozze di Claudia Ruffo arrivano dopo un primo matrimonio dell’attrice con Marino Cirino Pomicino, da cui ha avuto la sua unica figlia Ginevra e dopo la fine della relazione con Roy Capasso. L’attrice partenopea ha poi incontrato il commercialista Rocco Pierri e i due hanno deciso di sposarsi dopo all’incirca un anno dall’inizio della loro storia.

E così hanno organizzato una bellissima festa di matrimonio, dove il dress code per gli ospiti era il total white. La sposa, invece, ha indossato uno splendido abito aderente color rosa antico, decorato con paillettes e cristalli, con un lungo scollo profondo e spalline. Vestito che poi si è trasformato in un mini dress per consentire alla sposa di sfrenarsi in pista con gli amici e il marito.

Al matrimonio non potevano mancare molti dei colleghi di Un posto al sole, a partire dall’amica di sempre Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo, storico attore della soap opera di Rai3 con cui Claudia Ruffo ha iniziato quando era praticamente una ragazzina. Tra gli invitati vip c’era anche Francesca Chillemi, in compagnia del suo nuovo fidanzato, Eugenio Grimaldi.

Le nozze di Claudia Ruffo sono state documentate sui profili social dei vari invitati e pare che siano state davvero incantevoli. La festa è stata elegante e semplice, a fare da cornice al party – del resto – c’era un incantevole panorama. L’attrice di Un posto al sole, come dimostrano le foto, era davvero raggiante, a dimostrazione del grande amore che unisce lei e il neo marito. I festeggiamenti sono durati praticamente un intero weekend, con tanto di serata nel noto locale caprese Anema e Core, dove gli invitati si sono sfrenati in balli e canti.

Il fine settimana dedicato alle nozze, poi, si è concluso con un pranzo nel famoso ristorante Lo Scoglio a Nerano, location raggiunta dai neo sposi e gli amici più stretti in barca. “La conclusione perfetta per un weekend ricco di emozioni non può che essere con voi”, ha scritto l’attrice di Un posto al sole sui social. Le immagini del matrimonio di Claudia Ruffo sono rimbalzate su tutte le fanpage dedicate alla soap di Rai3, raccogliendo tantissimi auguri da parte dei molti fan dell’attrice napoletana.