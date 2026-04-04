Claudia Conte: età, laurea, dove vive, profilo Instagram. Carriera e vita privata della giornalista

Claudia Conte, è una figura poliedrica che ha conquistato il panorama mediatico e culturale italiano con il suo talento e il suo impegno.Nata il 19 marzo 1992 a Cassino, il suo percorso professionale è iniziato nel mondo dello spettacolo, dove ha mosso i primi passi come attrice e modella. E’ nel giornalismo e nell’informazione che

Claudia Conte, è una figura poliedrica che ha conquistato il panorama mediatico e culturale italiano con il suo talento e il suo impegno.

Nata il 19 marzo 1992 a Cassino, il suo percorso professionale è iniziato nel mondo dello spettacolo, dove ha mosso i primi passi come attrice e modella. E’ nel giornalismo e nell’informazione che ha trovato la sua vera vocazione, diventando conduttrice, scrittrice e opinionista televisiva.

Negli anni, Claudia è riuscita a combinare la sua passione per la comunicazione con un forte impegno sociale. È diventata volto e producer di eventi in collaborazione con istituzioni di grande rilievo, tra cui Ministeri, Ambasciate, Regioni e Comuni, la Santa Sede e diverse organizzazioni benefiche del Terzo Settore. La sua attività professionale si è estesa anche alla televisione, dove è stata spesso ospite e opinionista in vari programmi, dimostrando la sua capacità di analizzare e commentare temi di attualità con uno stile diretto e incisivo.

Claudia è anche una scrittrice di successo.

È l’autrice più giovane ad aver presentato un’opera al Salone Internazionale del Libro di Torino, un evento che ha segnato un’importante tappa nella sua carriera letteraria. Le sue pubblicazioni sono cinque, e ogni opera affronta tematiche profonde e rilevanti: La voce di Iside, Il vino e le rose, L’eterna sfida tra il bene e il male, La legge del cuore e l’ultima, Dove nascono i silenzi, un’indagine sul malessere e il disagio della Generazione Z, un tema che sta particolarmente a cuore all’autrice.

Claudia Conte ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno, tra cui il premio Oscar dei giovani in Campidoglio e il premio Eccellenze Italiane in Senato. Inoltre, è diventata portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, testimoniando un forte impegno nella lotta contro le problematiche sociali che colpiscono le nuove generazioni.

Oggi, Claudia è anche conduttrice del programma di Rai Radio Uno La mezz’ora legale, dove offre al pubblico spunti di riflessione su temi legali e sociali, mantenendo sempre il suo stile informativo e coinvolgente.

Claudia Conte risiede a Roma, una città che le consente di essere costantemente a contatto con il mondo della politica, della cultura e dell’informazione.

Che studi ha fatto Claudia Conte?

Claudia ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, un background che le ha fornito le basi per una carriera nel giornalismo e nelle politiche sociali. Ha poi approfondito la sua formazione presso la Scuola Politica di Sabino Cassese e la Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azeglio Ciampi, due istituzioni che le hanno permesso di ampliare la sua visione delle dinamiche sociali ed economiche.

Claudia Conte continua a crescere professionalmente, con una carriera che si distingue per il suo equilibrio tra cultura, impegno sociale e comunicazione. Un esempio per le giovani generazioni che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dell’informazione e della cultura, sempre con un occhio attento alle questioni sociali e ai problemi che la società moderna affronta.