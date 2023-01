Città Segrete è un programma di genere documentaristico, in onda su Rai 3, condotto da Corrado Augias.

A gennaio 2023, andrà in onda la quinta edizione del programma.

In queste tre serate evento, Augias racconterà le città di New York e Torino, tra luoghi celebri, monumenti, capolavori nascosti, personaggi e storie di epoche diverse, segreti, notizia di cronaca e grandi avvenimenti.

La lettura dei luoghi offerta da Corrado Augias, che condurrà il programma in uno studio virtuale, sarà storica, artistica ma anche politica e avverrà tramite ricostruzioni, reportage e docufiction.

Città Segrete è un programma prodotto da Rai Cultura.

Come vedere Città Segrete in tv e in streaming

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da sabato 7 gennaio 2023, ogni sabato sera, su Rai 3, alle ore 21:50.

Il programma sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Dopo la messa in onda, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate sempre sul sito di RaiPlay.

Città Segrete 2023: puntate

Le puntate della quinta edizione del programma saranno 3.

Prima Puntata: 7 gennaio 2023

La prima puntata della nuova edizione sarà dedicata a New York, la metropoli cosmopolita e contraddittoria, “patria” di tutti e di nessuno, città che, nel ‘900, fu considerata la culla di un nuovo rinascimento. A New York, hanno vissuto artisti, banchieri, inventori geniali e spregiudicati finanzieri.

Tra le personalità che hanno contribuito a crearne il mito e che saranno raccontate in questo primo appuntamento, troveremo Ella Fitzgerald, Marylin Monroe, Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e anche Antonio Meucci.

Seconda Puntata: 14 gennaio 2023

Anche la seconda puntata della nuova edizione sarà dedicata a New York.

Terza Puntata: 21 gennaio 2023

La terza puntata della nuova edizione sarà dedicata a Torino.

Chi presenta Città Segrete?

Il programma è firmato da Corrado Augias.

Il giornalista, scrittore, conduttore, autore e divulgatore, negli ultimi anni, ha condotto molti programmi, tutti andati in onda su Rai 3, come La gioia della musica (la seconda edizione è in preparazione), Rebus (che conduce tuttora insieme a Giorgio Zanchini), Quante Storie, Visionari, Le storie – Diario italiano, Enigma e Cominciamo bene – Le storie.

Città Segrete: edizioni passate e le città

Le città raccontate nelle edizioni passate sono state Parigi, Londra, Roma e Gerusalemme nella prima edizione, Mosca, Vienna, Venezia e nuovamente Roma nella seconda edizione, Milano, la Roma Cristiana, Palermo, Firenze e Napoli nella terza edizione e Berlino, Istanbul e Genova nella quarta edizione.