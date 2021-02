Ciao Maschio, anticipazioni e ospiti prima puntata 13 febbraio 2021

Debutta oggi alle 0.15 su Rai1 Ciao Maschio, il talk show dell’esordio dell’ex ministra Nunzia De Girolamo alla conduzione. Otto le puntate previste, tre i maschi intervistati in ogni emissione.

In ogni appuntamento di Ciao Maschio gli ospiti si metteranno a nudo davanti all’ex concorrente di Ballando con Le Stelle, facendo emergere le proprie storie. Ad inaugurare il talk show sull’universo maschile il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (fresco di candidatura da presidente alla Regione Calabria), il conduttore di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino, e il comico Francesco Paolantoni, presenza fissa dello show presentato dall’ex marito di Belen Rodriguez.

Se anni fa Massimo Ranieri era l’unico maschio nel suo one man show Tutte donne tranne me, qui sarà esattamente il contrario con Nunzia De Girolamo unica donna nel suo programma di debutto alla conduzione televisiva. In chiusura di ogni puntata è previsto l’intervento irriverente di Drusilla Foer. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare e dire la sua attraverso l’hashtag #ciaomaschio.

Proprio la scorsa settimana a Domenica In da Mara Venier la moglie di Francesco Boccia – l’ex ministro, non l’autore di Grande amore e cantante di Turuturu – ha presentato la sua trasmissione:

“Dopo Ballando, che è stato il passaggio alla nuova vita, ho avuto diverse proposte, però non c’era mai una cosa che sentivo mia, una cosa che tu dici la voglio fare perché sono me stessa. Ciao Maschio è un’idea di un programma di genere, solo con i maschi. Saranno tre uomini, che entrano in sovrapposizione in un certo senso. Ci sono dei piccoli faccia a faccia, saranno proprio loro con il meccanismo a decidere dove vogliamo andare, quindi un confronto proprio uomo-donna, e poi un momento fra tutti e tre che io definisco spogliatoio”.

L’appuntamento con Ciao Maschio è alle 0.15 su Rai1.