Si intitola Ci pensa Bronson il nuovo programma di HGTV, Home & Garden TV, in partenza in prima serata da questa sera sul canale 53 del digitale terrestre. Ci pensa Bronson, titolo originale The Bronson Pinchot Project, è il nuovo format acquistato da casa Discovery e in rotazione televisiva a partire dalle 22:00 circa da stasera su HGTV. Un docu-reality come ne abbiamo visti tanti sulla rete fino ad ora, ma nel quale ancora una volta a far la differenza è il protagonista principale, Bronson Pinchot per la precisione.

Noto attore e conduttore americano originario di New York, Bronson Pinchot anche ideatore del format debutterà per la prima volta anche in Italia grazie a HGTV, ma con il suo Ci pensa Bronson è apparso per la prima volta sui piccoli schermi americani quasi 10 anni fa, già nel 2012. Ogni puntata dello show, per la durata di 30 minuti circa, racconta le incredibili trasformazioni di abitazioni, garage, vecchi magazzini grazie a Bronson e al suo staff. La particolarità del docu-reality, in questo caso, sta proprio nel riuscire a recuperare murature anche dismesse e rinnovarle da capo, ottenendo come risultato finale un ambiente completamente ristrutturato, moderno e confort-chic.

All’interno del format conosceremo anche Mikey Papusha, co-protagonista di Ci pensa Bronson che presto riuscirà a conquistarsi negli States un ruolo importante per i telespettatori. Mikey, come avremo modo di vedere da questa sera su HGTV, altro non è che un muratore coinvolto da Bronson Pinchot nella ristrutturazione di tutti gli ambienti del programma. La sua estroversione però lo renderanno ben presto simpatico al pubblico, che gli garantirà un posto in Ci pensa Bronson per ogni stagione.

Bronson Pinchot continua a lavorare principalmente come attore cinematografico, quella in televisione all’interno di un docu-reality sarebbe stata solo una piccola seppur importante parentesi della sua carriera. Ci pensa Bronson, ormai terminato negli States, approderà dunque questa sera su Home & Garden TV nonostante la vita professionale di Pinchot si sia parecchio evoluta negli ultimi anni. Tra le sue ultime magistrali apparizioni, anche quella nei panni di George Hawthorne, rettore della Baster High nella celeberrima serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina. Negli anni più recenti l’abbiamo anche visto in Law & Order e Hawaii Five. Negli States è inoltre considerato tra i doppiatori più famosi del Paese. Bronson Pinchot avrebbe anche prestato la voce a più di 120 audiolibri soltanto nel 2014, vincendo inoltre nel 2020 un importante riconoscimento da uno dei principali leader del mercato di AudioLibri americani, che lo avrebbe nominato Miglior voce per Romanzi e Grandi Classici degli Stati Uniti.