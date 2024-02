L’Italia si è fermata alla notizia della -presunta- separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Lo ha detto scherzosamente stamane Fiorello nel suo varietà del mattino Viva Rai2. Scherzosamente, ma neppure troppo, visto che la notizia o indiscrezione, se preferite, campeggia sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Di tutto ciò se ne parlerà certamente domenica prossima 3 marzo in prima serata sul Nove, perchè Chiara Ferragni è stata annunciata fra gli ospiti della puntata del varietà di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Un’ospitata che però non è passata inosservata dalle parti del Codacons, che ha diffidato Nove e Discovery, chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni a Che tempo che fa, se non verrà assicurato nel corso di essa un “equilibrato contradditorio”.

Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione. Appare di per se inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani.