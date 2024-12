Chiara Cainelli: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della sedicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera 2 dicembre, una nuovo concorrente ha varcato la porta rossa più spiata d’Italia. Si tratta di Chiara Cainelli, che, assieme al fisioterapista Emanuele Fiori, la Miss Italia Zeudi Di Palma, il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini e la coppia mamma e figlia, composta da Maria Monsè e Perla Maria Paravia, arricchiscono il cast di questa edizione.

Conosciamola meglio:

Chi è Chiara Cainelli del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Chiara ha 25 anni. E’ nata nel 1999 a Trento. E’ figlia di papà tedesco e mamma boliviana, ha un fratello gemello di nome Stefano. Nel 2017, ha conquistato la fascia di Miss Trento. Nella stagione 2019 – 2020, la neo gieffina ha partecipato ad ‘Uomini e Donne’ come corteggiatrice di Carlo Pietropoli.

Il portale Davide Maggio ha riportato che, ai tempi della partecipazione al concorso di bellezza, la ragazza era fidanzata con Fabrizio Guastamacchia, consigliere comunale di Trento, grande amico di Ignazio Moser.

Al momento, però, non sappiamo se l’inquilina del ‘GF’ sia single o abbia un fidanzato. Di sicuro, farà impazzire i maschi della casa più spiata d’Italia.

Ha un profilo Instagram @chiara_cainelli che, ad oggi, conta oltre 19600 followers.

Ama l’arte, i viaggi, la montagna e prendersi cura del proprio corpo e forma fisica.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco tutti i concorrenti al momento all’interno della Casa: Alfonso D’Apice (ex concorrente Temptation Island), Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Federica Petagna (ex concorrente Temptation Island), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico), Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese) e Stefano Tediosi (modello, ex tentatore di Temptation Island).