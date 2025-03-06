Sul comunicato stampa ufficiale della trentasettesima puntata del ‘Grande Fratello 2025‘, in onda, stasera, giovedì 6 marzo, in prima serata, su Canale 5, una sorpresa speciale attende una delle concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Mariavittoria Minghetti.

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La gieffina, in nomination con Stefania Orlando, Federico Chimurri e Chiara Cainelli, rischia di uscire definitivamente dal gioco a tre settimane dalla finalissima del 31 marzo 2025. Si legge: “Mariavittoria, nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità. Questa sera, Mariavittoria riceverà una commovente lettera dal fratello, con il quale non è in ottimi rapporti”.

Conosciamolo meglio:

Chi è il fratello di Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello 2025? Nome, età, lavoro, Instagram

Ad oggi, però, l’identità del ragazzo è ancora top secret. Non sappiamo nulla sul suo nome, l’età, il lavoro che svolge. Non appena avremo info più dettagliate sulla biografia del fratello di Mariavittoria, aggiorneremo il post in tempo reale.

Chi è Mariavittoria Minghetti del Grande Fratello 2025? La scheda ufficiale

L’inquilina del reality show di Canale 5 è nata il 21 luglio 1993 sotto il segno del Leone. Ha 31 anni ed è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

All’interno della casa più spiata d’Italia, la ragazza ha trovato l’amore accanto a Tommaso Franchi.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”.