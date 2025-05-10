Chi è e cosa fa Luana di Uomini e Donne: tutto sulla dama del trono over

Luana Nicchitiello è senza dubbio una delle dame che più si è fatta notare negli ultimi tempi a Uomini e Donne. Originaria di Napoli, ha da poco compiuto 38 anni. Ha deciso di partecipare al daiting show di Maria De Filippi per trovare l’amore e fin da subito ha fatto comprendere di essere una donna che si mette in gioco. Durante il suo percorso, infatti, ha avuto diverse frequentazioni, ma per nessuna di queste – al momento – c’è stato un “lieto fine”.

Grintosa, dal fascino mediterraneo, chi è la dama che sta spopolando nello show di Canale Cinque? E’ una grande amante degli animali, ha un figlio e un cagnolino cui è legatissima. Dal suo profilo Instagram si comprenderebbe che ha anche un passato come fotomodella, ma che lavoro fa oggi la dama di Uomini e Donne?

Luana Nicchitiello, chi è la dama di Uomini e Donne

Luana al momento avrebbe due lavori, è una babysitter e proprietaria di un e-shop, progetto cui dedica moltissima attenzione. Ha deciso di approdare a Uomini e Donne per trovare una persona che le faccia battere il cuore. Una ragazza acqua e sapone, ha un carattere molto diretto e ha dato sicuramente prova di essere davvero genuina.

Nello show di Maria De Filippi Luana si è subito messa in gioco, inizialmente aveva iniziato a conoscere Alessio e il cavaliere era molto preso da lei. Poi ha iniziato una frequentazione con Giovanni, che si è recentemente conclusa anche in malo modo. La loro conoscenza è stata caratterizzata da diverse liti e incomprensioni, ma nessuno si sarebbe aspettato un simile epilogo.

Alla fine è stato il cavaliere a voler chiudere con la bella dama, pronunciando una frase che è stata molto criticata dai presenti in studio e ha lasciato Luana senza parole. Giovanni dopo aver spiegato per quale motivo volesse concludere la frequentazione con lei, ha detto: “Ho raggiunto l’obiettivo e mi è calato il desiderio, ho questo difetto e non posso farci niente“.

Parole che hanno scosso molto la dama, che l’ha accusato di essere un falso e di averla presa in giro. Non sono mancati gli interventi dei due opinionisti, prima Gianni Sperti ha sottolineato come sia terribile ascoltare parole del genere nei confronti di una donna, poi ha parlato anche Tina Cipollari che ha bacchettato Luana per essere stata troppo ingenua.

Chiuso il capitolo Giovanni la dama non si è persa d’animo e ha accettato di conoscere Lorenzo, giovane cavaliere arrivato a Uomini e Donne per lei. Ma la frequentazione si è praticamente conclusa subito, la dama non ha apprezzato il tentativo di lui di provare a baciarla, ha raccontato in studio di essersi sentita a disagio e per questo ha preferito chiudere subito con lui. Al momento, dunque, la Nicchitiello ancora non ha trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi e con molta probabilità siederà ancora nel parterre del trono classico anche nella prossima edizione di Uomini e Donne, dopo la pausa estiva.