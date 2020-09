Domenica 27 settembre alle ore 20 su Rai3 torna a casa Fabio Fazio e ci torna pure Che tempo che fa, il talk show nato 17 anni fa proprio sulla rete più giovane della televisione pubblica fra le tre generaliste. Sarà un ritorno che coinciderà con una rimodulazione e con un rinnovamento per questo ormai storico programma della televisione pubblica. Verrà data una ventata di aria fresca ad un programma che dopo aver fatto sosta sulla prima e sulla seconda rete ora torna nel canale da dove è partito.

Niente più interviste “one to one” che sono state il cardine delle precedenti edizioni di questo programma, ma blocchi dedicati a vari argomenti affrontati da una serie di ospiti dentro la questione di cui si sta parlando. La trasmissione poi, oltre ad avere meno presenze, conterà su tre personaggi che faranno parte del cast fisso del programma. Roberto Saviano ed Enrico Brignano si affiancheranno a Luciana Littizzetto.

Confermati poi al tavolo Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, insieme a Filippa Lagerback che introdurrà come sempre argomenti ed ospiti. Nella prima puntata è stata resa nota la presenza di Master KG e Nomcedo Zikode, protagonisti del brano/tormentone “Jerusalema“, colonna sonora di questa estate 2020.

TvBlog è però in grado di anticipare la presenza nella prima puntata di Che tempo che fa su Rai3 del Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio in collegamento. L’esponente penta stellato certamente parlerà dei risultati delle ultime elezioni amministrative, risultati non proprio positivi per il Movimento cinque stelle, stigmatizzati dal collega di partito Alessandro Di Battista. Torna poi in studio il Professor Roberto Burioni per parlare della situazione attuale rispetto all’epidemia da Covid-19.

Queste alcune anticipazioni degli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa in onda domenica 27 settembre a partire dalle ore 20 con Fabio Fazio dalle frequenze della terza rete della televisione pubblica.