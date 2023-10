Che tempo che fa 2023 – 24: quando inizia, cast, ospiti tavolo

Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione (la ventunesima dopo oltre 5000 ospiti e 1300 puntate andate in onda) di ‘Che tempo che fa 2023 – 24’, la prima in onda, su Nove. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback sono in attesa ai nastri di partenza per un’edizione scoppiettante sotto ogni punto di vista. Scopriamo assieme le conferme e le novità di questa lunga cavalcata.

Quando va in onda Che tempo che fa 2023 – 24?

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto arrivano dal 15 ottobre alle 19.30 sul Nove e in streaming su discovery+.

Chi sono gli ospiti del Tavolo ed il cast fisso di Che tempo che fa 2023 – 24?

Negli scorsi giorni, il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato, in anteprima, chi farà parte, quest’anno, del programma. Nino Frassica, direttore della testata ‘Novella Bella’ avrà un proprio spazio nell’anteprima (che inizierà alle 19:3o) della trasmissione, dal titolo ‘Che tempo farà’, in cui racconterà quello che accade nel backstage.

Alle ore 20.00 l’inizio di ‘Che Tempo Che Fa’ con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con ‘Il Tavolo’, al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Confermati al Tavolo, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Emma Coriandoli), Francesco Paolantoni e Mara Maionchi. New entry, invece, Ubaldo Pantani, visto, recentemente a ‘Gialappashow’ e nelle vesti di quarto giurato d’eccezione a ‘Tale e quale show’. Nel cast fisso anche Ornella Vanoni (“Con un suo monologo d’attualità, sarà proprio lei a traghettare lo show dalla prima alla seconda parte della serata”). Attesi anche lo scrittore e giornalista, Roberto Saviano, Michele Serra, Massimo Giannini ed il professore Roberto Burioni, che rappresenta la voce della scienza

‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery

Foto | Ufficio stampa Warner Bros Discovery