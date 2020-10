Geppi Cucciari torna con un nuovo programma televisivo. Debutta oggi alle 20.20 su Rai3 Che succ3de?, striscia quotidiana tra Blob e Un posto al sole che intende giocare con le notizie del giorno. Tvblog seguirà la diretta in liveblogging della prima puntata.

Sul sito dell’ufficio stampa Rai “non ce lo dicono“, per usare un espressione molto in voga tra i complottisti, ma è probabile che la genesi del nome della trasmissione sia da ricercare in quell’epico “Che succede?” di Morgan quando venne abbandonato da Bugo nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo nel momento in cui il Castoldi decise di cambiare il testo di Sincero per canzonarlo.

Mentre in quello slot i telegiornali sono impegnati a raccontare l’attualità, la comica sarda prende a pretesto i social e il nostro Paese mediante un panel di persone rappresentative di tutte le venti regioni, per comprendere meglio la percezione che gli Italiani hanno di alcuni fenomeni. Per il principio che dietro ogni grande notizia c’è una persona comune.

Prodotto a Torino, oltre a Geppi, un “padrone di casa” – la conduttrice cerca complici in loco – musicisti a rotazione e un sondaggista (come ai tempi di Rai Pipol con Alessandra Ghisleri). Previsti video, sondaggi, vox populi, social media, ospiti ignoti e perciò sorprendenti, in una pratica confezione famiglia. E al venerdì, la grande festa di Che succ3de: un game show che mette, l’un contro l’altro armato, un personaggio vip e una persona comune.

Che succ3de? è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Silvia Beconi, Giacomo Cannelli, Sara Deiana, Andrea Sansalone, Federico Vozzi, con la collaborazione di Ugo Ripamonti e la consulenza di Federico Giunta. Regia di Caterina Pollini.

COME VEDERE CHE SUCC3DE? IN STREAMING

Sarà possibile vedere Che succ3de? in livestreming su Raiplay e su app, tablet e smartphone, mentre il giorno successivo alla messa in onda sarà disponibile in Guida Tv / Replay.