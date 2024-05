Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le semifinali di ritorno. Su Canale 5, in chiaro, c’è PSG-Borussia Dortmund

Champions League, le partite del 7 e 8 maggio 2024 in diretta tv: PSG-Borussia Dortmund su Canale 5

Questa sera e domani scopriremo le due finaliste dell’edizione 2023-2024 della UEFA Champions League che si contenderanno il titolo di Campioni d’Europa il prossimo 1° giugno allo stadio di Wembley di Londra.

I giochi sono ancora aperti in entrambe le semifinali. All’andata, infatti, il Borussia Dortmund ha battuto il Paris Saint-Germain in casa per 1-0, un risultato che Les Parisiens possono ribaltare facilmente. La prima parte della sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid, invece, è terminata con il risultato di 2-2.

Martedì 7 maggio, giocheranno PSG e Borussia mentre mercoledì 8, sarà la volta di Bayern e Real.

Le semifinali di ritorno andranno in onda su Sky Sport, Prime Video, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita PSG-Borussia.

Di seguito, la programmazione tv nel dettaglio.

Champions League: la partita su Mediaset di martedì 7 maggio 2024

Martedì 7 maggio, il pre-partita di PSG-Borussia Dortmund, condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, sarà visibile su Mediaset Infinity.

Al termine di PSG-Borussia, su Canale 5, andrà in onda il post-partita condotto da Alberto Brandi, con gli stessi ospiti del pre-partita.

Mercoledì 8 maggio, invece, su Mediaset Infinity, in seconda serata, sarà trasmessa un’ampia sintesi di Real Madrid-Bayern Monaco, con lo studio sempre condotto da Benedetta Radaelli.

PSG-Borussia Dortmund

In diretta alle ore 21 su Canale 5, Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

Champions League: la partita su Sky di martedì 7 maggio 2024

Il pre e il post-partita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì sarà presente Paolo Di Canio mentre mercoledì ci sarà Esteban Cambiasso. Gli spazi news sono a cura di Mario Giunta.

ore 21

PSG-Borussia Dortmund

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo

Champions League: la partita su Prime Video di mercoledì 8 maggio 2024

La semifinale di ritorno che andrà in onda in esclusiva su Prime Video sarà Real Madrid-Bayern Monaco.

Il pre-partita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dal Santiago Bernabeu di Madrid, con la partecipazione di Luca Toni e Claudio Marchisio. Clarence Seedorf sarà presente nelle vesti di inviato speciale.

ore 21

Real Madrid-Bayern Monaco

Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato