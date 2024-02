Champions League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Inter e Napoli valide per l’andata degli ottavi di finale.

Oggi, martedì 20, e domani, mercoledì 21 febbraio 2024, si giocheranno le altre quattro partite valide per l’andata degli ottavi di finali della UEFA Champions League 2023-2024.

Dopo la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco con il risultato di 1-0, le italiane impegnate oggi e domani saranno Inter e Napoli, che giocheranno rispettivamente contro Atletico Madrid e Barcellona. Le altre due partite, invece, saranno PSV-Borussia Dortmund e Porto-Arsenal.

Le partite andranno in onda su Prime Video, Sky, Mediaset Infinity e Canale 5 che trasmetterà in chiaro la partita dell’Inter.

Vediamo la programmazione nel dettaglio.

Champions League: le partite delle italiane

In questa due giorni di Champions League, che andrà a completare il quadro delle partite di andata valide per gli ottavi, saranno impegnate, come già scritto in apertura, Inter e Napoli.

La partita dei nerazzurri, impegnati in casa contro l’Atletico Madrid, andrà in onda martedì 20 febbraio su Mediaset e su Sky Sport.

Per quanto riguarda Mediaset, Inter-Atletico Madrid andrà in onda in chiaro su Canale 5 alle ore 21 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. La telecronaca della partita sarà a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity, invece, sarà visibile il prepartita condotto da Benedetta Radaelli, con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Sandro Sabatini. Nel postpartita in onda su Canale 5, condotto da Alberto Brandi, invece, agli ospiti già annunciati si aggiungerà Graziano Cesari.

Su Sky Sport, invece, la partita dei nerazzurri andrà in onda, sempre a partire dalle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo, invece, ci saranno Matteo Barzaghi, Giorgia Cenni e Andrea Paventi. La telecronaca di Diretta Gol è affidata ad Andrea Marinozzi.

I pre e i postpartita di Sky Sport, con Champions League Show (in onda sia martedì che mercoledì alle ore 20, alle ore 23 e a mezzanotte con Champions League Show-After Party), saranno condotti da Federica Masolin, con ospiti in studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì sarà presente anche Esteban Cambiasso mentre mercoledì ci saranno Paolo Di Canio e Fabio Quagliarella. Gli spazi news sono affidati a Mario Giunta.

Mercoledì 21 febbraio, invece, il Napoli giocherà in casa contro il Barcellona. La partita sarà visibile esclusivamente su Prime Video. Il prepartita sarà condotto da Giulia Mizzoni, in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, insieme a Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola. La telecronaca del match, invece, sarà a cura di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Tornando a Mediaset Infinity, inoltre, mercoledì sarà possibile vedere un’ampia sintesi di Napoli-Barcellona, con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Giuseppe Incocciati, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Champions League: le altre partite sulle reti Mediaset di martedì 20 febbraio 2024

L’altra partita del martedì, PSV-Borussia, sarà disponibile su Mediaset Infinity. Durante il postpartita di Inter-Atletico Madrid, andranno in onda gli highlights anche di questa partita.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese

Diretta Champions

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Champions League: le altre partite sulle reti Mediaset di mercoledì 21 febbraio 2024

L’altra partita del mercoledì, Porto-Arsenal, sarà disponibile su Mediaset Infinity.

Porto-Arsenal

In diretta alle ore 21 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Champions League: le altre partite su Sky di martedì 20 febbraio 2024

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

PSV-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Valentina Mariani

Diretta Gol Davide Polizzi

Champions League: le altre partite su Sky di mercoledì 21 febbraio 2024

Ore 21

PORTO-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, Bordocampo Gianluigi Bagnulo