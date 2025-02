Nuova puntata di C’è Posta per te sabato 8 febbraio 2025: Amadeus e la moglie Giovanni gli unici ospiti, diretta live su TvBlog dalle 21,25

C’è Posta per te, puntata 8 febbraio 2025: Amadeus e la moglie Giovanni ospiti, diretta live dalle 21.25

Questa sera, sabato 8 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna l’attesissimo appuntamento con “C’è Posta per Te”, il programma di intrattenimento più seguito della televisione italiana da oltre 25 anni. Noi di TvBlog seguiremo la puntata minuto per minuto con il nostro puntuale liveblogging dalle 21.25 circa.

Grazie alla guida di Maria De Filippi, lo show racconta storie intense ed emozionanti, portando sul piccolo schermo i sentimenti autentici della gente comune. L’iconica busta che separa i protagonisti diventa il simbolo di destini intrecciati, sogni sospesi e speranze da realizzare. Famiglie, amici e innamorati si affidano alla sensibilità e all’empatia della conduttrice, che, con la sua straordinaria capacità di ascoltare e consigliare, cercando di trovare un modo per riavvicinare persone che si sono allontanate da tempo. Attraverso il dialogo, prova a ricucire legami interrotti, a risolvere incomprensioni e a superare malintesi, regalando spesso momenti di commozione e felicità ai protagonisti e agli spettatori.

C’è posta per te, anticipazioni puntata 8 febbraio 2024

L’appuntamento di questa sera sarà impreziosito da una sorpresa speciale che vedrà protagonisti una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: Amadeus e la sua dolce metà, Giovanna. Amadeus, grande personaggio televisivo e direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, sarà al centro di un’emozionante storia che promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

A recapitare gli inviti di Maria, come sempre, i quattro postini che con le loro biciclette sono diventati un’icona del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Dove vedere C’è Posta per te in tv e streaming

La nuova puntata della ventottesima edizione di C’è posta per te andrà in onda questa sera, sabato 1825 gennaio, su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Si potrà seguire in diretta streaming anche su Mediaset Infinity, dove sarà poi recuperabile l’intera puntata, insieme alle singole storie, al termine della serata.