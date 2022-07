Caterpillar A.M. è il nuovo programma cross-mediale dalla collaborazione tra Rai 2 e Rai Radio 2 condotto dalle voci storiche dell’emittente radiofonica Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni. Ecco come si svilupperà il nuovo corso di Caterpillar in versione mattutina. Il programma è stato citato nella presentazione dei Palinsesti Rai per il day-time.

Caterpillar A.M., il programma

Si tratta di un breakfast show all’americana tra notizie, curiosità dallo showbiz tra moda, spettacolo, cultura e tendenze. Insieme ai conduttori interverranno ospiti, saranno aperti collegamenti per fare da assist agli argomenti affrontati durante la puntata in modo ironico e anche sarcastico. Il programma sarà trasmesso principalmente da Milano, ma sarà possibile, in occasioni speciali come grandi fiere, saloni, eventi nazionali e internazionali, trovarlo live, in esterna, da altre città.

Caterpillar A.M., quando va in onda

Si comincerà lunedì 12 settembre.

Su Rai Radio 2 la trasmissione sarà in onda dalle 6:40 alle 7:30. Rai 2 si aggiungerà dalle ore 7 e terrà la linea sino alle 8:30.

Rai 2 e Rai Radio 2 dunque trasmetteranno in simulcast il programma per 30 minuti (dalle 7 alle 7:30)

Caterpillar A.M., la storia

Il programma originario nasce su Rai Radio 2 nel 1997 da un’idea di Massimo Cirri e Sergio Ferrentino. Segue la strada del racconto dei fatti d’attualità e di politica nel segno della satira. Si tratta di una delle trasmissioni storiche di Rai Radio 2 in onda in fascia preserale, così com’è altrettanto storica la sua sigla, eseguita dalla Banda Osiris.

Per Caterpillar le telecamere non sono una novità, infatti per le prime stagioni della versione mattutina (in onda dal 2011) Caterpillar ha potuto beneficiare di collegamenti con Rai News. In più sono stati realizzati due spin-off televisivi: Quelli di Caterpillar e Caternoster, entrambi in onda su Rai 3 nel 2010.

Lungo la sua storia ha messo a segno diverse campagne tra cui M’illumino di meno per la giornata internazionale del risparmio energetico o Bike the Nobel per proporre la bicicletta come candidato al premio Nobel nel 2016, iniziative che hanno dato a Caterpillar il pregio di aver vinto il Premio Nazionale Cultura della Pace.

Fra le tradizioni di Caterpillar c’è il Cateraduno che, come dice il titolo stesso, consiste nel radunare annualmente gli ascoltatori del programma in un luogo, il più gettonato è stato Senigallia.