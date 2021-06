Casa Fuori Dal Comune: chi è Jasmine Roth, la designer della California

Si intitola Casa Fuori Dal Comune il nuovo programma televisivo di HGTV in queste settimane anche disponibile su Discovery+. Il format originariamente americano, e più precisamente della California, non è in realtà una novità assoluta per la televisione italiana. Trasmesso per la prima volta nel 2017 per la versione americana di HGTV, era già andato in onda anche su Fine Living prima però che il canale Home & Garden TV debuttasse ufficialmente anche in Italia qualche anno fa.

Di fatto di grande successo negli States, Casa Fuori Dal Comune sta appassionando e non poco anche il pubblico italiano, che ora si chiede chi sia Jasmine Roth e come sia possibile non averla scoperta prima. La designer e arredatrice americana, originaria proprio della California, è ormai molto celebre oltre oceano. Lo show ora trasmesso da HGTV, titolo originale Hidden Potential, racconta proprio di case con un grande potenziale nascosto che grazie alle magie di Jasmine Roth possono trasformarsi in incredibili abitazioni da sogno.

Divenuta anche Blogger negli anni, Jasmine ad oggi non lavora più in televisione ma continua a farlo sui suoi Social Network. Ha aperto un personalissimo e-shop grazie al quale vende collezioni di oggesttistica d’arredamento e di design, ma non è tutto. Jasmine dopo lo show Casa Fuori Dal Comune, durato per ben tre stagioni negli States, si è anche buttata nel mondo dell’editoria riscuotendo non pochi successi. Il suo ultimo libro è in vendita proprio in queste settimane.

In ultimo, soltanto pochi giorni fa People.com, magazine a stelle e strisce tra i più letti oltre Oceano, ha specificato che la conduttrice di Casa Fuori Dal Comune avrebbe anche venduto la sua splendida casa in California. Al di là della preoccupazione dei fan, il suo successo; Jasmine l’avrebbe fatto soltanto perché ora può permettersi una casa più grande, l’abitazione che, racconta, ha sempre sognato.